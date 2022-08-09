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«Яндекс» предложит видео на иностранных языках по запросу на русском и тут же их переведёт

Поисковая система «Яндекса» научилась обогащать выдачу видеороликами на иностранных языках сразу с голосовым переводом на русский. Если ввести запрос по-русски, то, помимо русскоязычных видео, в результатах поиска появятся и релевантные зарубежные. Искать по-русски контент на иностранном языке и смотреть его с закадровым переводом можно в браузере и приложении «Яндекса».

Допустим, пользователь хочет найти рецепт гратена в исполнении французского шеф-повара. Ранее нужно было перевести запрос на французский, ввести его в поиске, а потом преодолеть трудности перевода и разобраться, какой из результатов выдачи лучше подходит. Теперь с этим поможет «Яндекс». По запросу в поиске или в поиске по видео, например, «рецепт лазаньи видео» в выдаче появится специальный блок — «Нейросети переведут и озвучат». Там можно найти ролики на иностранных языках с закадровым переводом. Это позволит смотреть видеоконтент, которого просто нет на русском языке — например, обзор свежих продуктов Apple или смартфона Nothing Phone.

В разделе «Видео» появился фильтр для иностранных роликов с закадровым переводом. Можно выбрать только видео на иностранных языках, которые переведёт браузер. Названия всех роликов можно перевести с помощью нейросетей — для этого также нужно выбрать соответствующую настройку в фильтрах. У всех переведенных роликов появится дисклеймер.

«Мы продолжаем стирать языковые границы в интернете. «Яндекс» становится проводником в мир качественного и разнообразного иностранного контента — от реалити-шоу до познавательных лекций. Уже сейчас видео на пяти языках можно смотреть с русским закадровым переводом в «Яндекс браузере». Теперь же мы упростили и поиск видео за пределами Рунета», — сказал директор бизнес-группы «Поиск и рекламные технологии» «Яндекса» Пётр Попов.

Иностранные ролики с переводом в «Яндекс браузере» посмотрели 81 млн раз с сентября 2021 г. по текущий момент. Сейчас доступен перевод с английского, французского, испанского, итальянского и немецкого. Согласно опросу «Яндекса», пользователям интересны обучающие и научно-популярные видео, обзоры техноблогеров, кулинарные рецепты, развлекательные программы – например, шоу Джимми Фэллона или Гордона Рамзи.

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