Ажиотаж вокруг YaRUS и Yappy спал: анализ интернет-трафика клиентов Yota

Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на российские социальные сети с 3 января по 10 июля 2022 г. Соцсеть «Вконтакте» увеличила долю в трафике клиентов Yota до 84,77%. Об этом CNews сообщили представители Yota.

В подборку для аналитики вошли пять российских социальных сетей: «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир», YaRUS и Yappy.

Общий интернет-трафик на все пять соцсетей из подборки заметно повысился на неделе с 14 по 20 марта 2022 г.: за эту неделю объем трафика на соцсети был в 1,3 раза больше, чем за первую неделю марта 2022 г. К концу рассматриваемого периода этот показатель остался примерно на уровне мартовских значений. Так, за неделю с 4 по 10 июля 2022 г. объем трафика, потраченный на пять соцсетей из подборки, был в 1,8 раза больше, чем за первую неделю января 2022 г.. При этом количество пользователей за этот же период увеличилось незначительно — в 1,14 раза.

В рейтинге по доле в трафике все приложения сохранили свои позиции, но лишь «Вконтакте» и Yappy смогли увеличить процент доли. С января по июль 2022 г. лидирующая соцсеть «Вконтакте» прибавила более 10% в доле — до 84,77%. «Одноклассники» потеряли более 8% — 13,98%. Почти в три раза уменьшилась доля соцсети «Мой мир» — 1,14%. А Yappy увеличил долю с >0,01% в январе 2022 г. до 0,11% в июле 2022 г.. Положение YaRUS не изменилось: последнее место и >0,01% в доле трафика клиентов Yota.

Соцсеть YaRUS показала наибольший прирост трафика и количества пользователей в марте 2022 г., теперь же можно проследить дальнейшие изменения показателей этого приложения. После мартовских пиков оба показателя пошли на спад. За неделю с 21 по 27 марта 2022 г. клиенты Yota потратили в 3,2 раза меньше трафика на это приложение, чем за неделю с 7 по 13 марта 2022 г.. За этот же период количество пользователей YaRUS снизилось в почти в два раза.

К концу рассматриваемого периода показатели еще немного снизились. Таким образом, за неделю с 4 по 10 июля 2022 г. на YaRUS было потрачено в 5,8 раза меньше трафика, чем за пиковую неделю марта 2022 г., но в 11 раз больше, чем за первую неделю января 2022 г.. Количество пользователей за неделю с 4 по 10 июля 2022 г. было в 2,3 раза меньше, чем за неделю с 7 по 13 марта 2022 г., но в 6,6 раза больше, чем за первую неделю января 2022 г.

Социальная сеть Yappy, также заметно прибавившая в трафике и количестве пользователей в марте 2022 г., достигла пиковых значений объема трафика в апреле 2022 г.. За неделю с 18 по 24 апреля 2022 г.клиенты Yota потратили на эту соцсеть в 2,4 раза больше интернет-трафика, чем за неделю с 4 по 10 апреля 2022 г.. При этом пик по количеству пользователей Yappy, как и у приложения YaRUS, пришелся на неделю с 7 по 13 марта 2022 г. — в 3 раза больше, чем за неделю ранее.

За неделю с 4 по 10 июля 2022 г.на Yappy было потрачено в 2,3 раза меньше трафика, чем за пиковую неделю апреля 2022 г., но в 75,3 раза больше, чем за первую неделю января 2022 г.. Количество пользователей за неделю с 4 по 10 июля 2022 г. было в 1,5 раза меньше, чем за неделю с 7 по 13 марта 2022 г., но в 2,3 раза больше, чем за первую неделю января 2022 г.

Недельный объем трафика на соцсеть «Вконтакте» вырос в 2 раза: по данным за неделю с 4 по 10 июля 2022 г. в сравнении с данными за неделю с 3 по 9 января 2022 г. Количество пользователей за этот же период увеличилось в 1,2 раза.

«Одноклассники» показали ровный небольшой прирост пользователей — в 1,2 раза. Объем трафика за неделю в июле 2022 г. остался примерно таким же, как и за неделю в январе 2022 г.

Только «Мой мир» показал уменьшение объемов трафика и количества пользователей: в 1,7 раза и в 1,2 раза соответственно.

«Мы в Yota уже проводили подобное исследование социальных сетей в марте этого года. На тот момент мы могли увидеть только значительный прирост YaRUS и Yappy. К лету ажиотаж вокруг новых соцсетей спал, ситуация стабилизировалась. Социальная сеть «ВКонтакте» осталась наиболее популярной у клиентов Yota и показала стабильный и ровный прирост трафика и пользователей», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.