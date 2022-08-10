«Диск-О:» сохранит файлы и документы из сторонних облаков

В приложении-агрегаторе облаков «Диск-О:» появилась возможность удобно переносить файлы из облачных хранилищ и делать бэкапы.

Пользователи зарубежных облаков, которые потеряли доступ к сервисам или опасаются приостановки их работы, могут перенести файлы с помощью десктопного приложения-агрегатора «Диск-О:» в «Облако Mail.ru». Сервис получил уникальную функциональность — он позволяет перемещать документы, таблицы и презентации из Google Drive в облака. Файлы автоматически конвертируются в привычные форматы docx, xlsx, pptx и не требуют запуска сторонних приложений.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы у пользователей была возможность продолжать работать вне зависимости от внешних обстоятельств. Безопасность данных пользователей и их удобство — наши приоритеты, поэтому мы предлагаем им уникальную функциональность, которой нет у других облачных хранилищ. С приложением «Диск-О:» удобно делать бэкапы и управлять своими файлами, не рискуя потерять их», — сказал руководитель проекта Кирилл Игнатьков.

Перенос бесплатный, но пользователю может потребоваться достаточное место в облачном хранилище. Функциональность пока доступна только в версии для Windows.

Приложение также подойдет для создания резервных копий папок с компьютера в подключенных облаках. «Диск-О:» защищает файлы и папки с компьютера и внешних накопителей и позволяет восстановить их даже после удаления с устройства.

«Диск-О:» – это десктопное приложение для Windows и macOS. Оно позволяет подключить 13 разных облачных хранилищ, чтобы переносить между ними содержимое в один клик. Кроме того, вы можете создавать резервные копии папок с вашего компьютера в подключенных к «Диск-О:» облаках. Сервис поддерживает такие облачные сервис как «Облако Mail.ru», Google Drive, Dropbox, OneDrive, «Яндекс диск» и протокол WebDav.