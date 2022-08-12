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Минцифры поддерживает регулирование электронных досок объявлений

Регулирование электронных досок объявлений надлежащим образом отражено в законопроекте №141597-8 депутата Антона Горелкина. Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Минцифры в целом поддерживает этот законопроект, в частности отмечаем:

Законопроект не ограничен понятием «реклама» и охватывает рынок классифайдов целиком: регулируются в целом вопросы размещения объявлений (товары, услуги, работа, недвижимость и др.), а не только объявлений физических лиц о товарах и услугах.

В части требований к владельцам классифайда законопроект не ограничивает возможности функционирования рынка классифайдов, особенно если речь идет о российских компаниях. Не вводится никаких единых ресурсов и операторов, негативно влияющих на конкуренцию. Вводится только требование о необходимости российского участия в имеющихся классифайдах.

Законопроект вводит дополнительное регулирование вопросов функционирования классифайдов для защиты прав пользователей (обязанности по контролю за размещенной информацией и др.). Это не сложно для классифайда, но защищает пользователей.

Интеграция классифайдов с сервисами электронного правительства обеспечит надежную идентификацию пользователей, размещающих объявления и участвующих в сделках, и снизит риски фрода.

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