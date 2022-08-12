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Обустройство интерьера для каждой комнаты и стиля — «Сбермегамаркет» представил «Уютный дом»

На «Сбермегамаркете» появился раздел «Уютный дом», в рамках которого мебель и товары для дома сгруппированы под различные виды комнатного пространства — от гостиной до кабинета. Клиенты также могут выбрать ассортимент, подходящий для определенного стиля квартиры, например, лофт, модерн, хай-тек, экостиль и др. Уже сейчас в разделе представлено более 2 миллионов уникальных товаров, но маркетплейс планирует расширять количество доступных предложений и совершенствовать навигацию. Об этом CNews сообщили представители «Сбермегамаркета».

По данным «Сбермегамаркета», количество заказов в категории мебель по итогам 1 квартала 2022 г. увеличилось на 788% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., на 908% — выросли продажи товаров для дома. Наиболее популярными товарными группами стали анатомические и ортопедические подушки (прирост 1639%), постельное белье (1410%), посуда для приготовления пищи (913%), геймерские кресла (746%), а также офисные кресла, стулья и многоместные секции (585%). При этом пользователи все чаще отдавали предпочтение единой стилистике при поиске товаров на маркетплейсе. Так, например, клиенты «Сбермегамаркета» чаще покупали товары в стиле лофт (43%), скандинавский (21%) и модерн (14%). Для удобства клиентов было решено выделить товарные группы по ключевым направлениям.

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«Уютный дом»

«Пандемия существенно изменила наше представление о доме: кто-то, уйдя на удаленку, так и остался в режиме хоум-офиса, многие компании перешли на гибридный формат работы. Все это, конечно, отразилось на покупках наших клиентов для обустройства помещений и выборе элементов декора. В тренде вне зависимости от стиля дизайна многофункциональная мебель-трансформер, эргономичность и функциональность, грамотное зонирование с помощью перегородок и экранов, натуральные и экологичные материалы. При этом ассортимент “Сбермегамаркета” в сегменте расширяется, растет количество новых партнеров. По итогам первого полугодия этого года на маркетплейсе представлено около 1000 продавцов в категории мебель и более 2000 — в категории товары для дома, имеющих активные заказы от наших клиентов. Поэтому мы в качестве одного из ключевых фокусов в развитии выбрали работу над удобством в выборе по товарным группам и реализовали проект “Уютный дом”», — сказал Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного пользования» маркетплейса «Сбермегамаркет».

До конца августа 2022 г. покупатели могут получить от маркетплейса дополнительный кешбэк до 20% в виде бонусных рублей программы лояльности «Сбермегамаркета» на товары, похожие по стилистике и качеству на IKEA. Итоговая сумма кешбэка отображается в карточке товара и при оформлении заказа. Накопленными бонусными рублями можно оплачивать до 50% от стоимости товаров.

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Маркетплейс «Сбермегамаркет» — онлайн-площадка, где можно найти более 5 млн товаров более чем от 8000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многое другое. На текущий момент «Сбермегамаркет» доставляет товары более чем в 1000 городов России.

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