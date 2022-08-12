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Самозанятые могут встать на учет через «Госуслуги»

Предприниматели могут подать заявление по постановке на учет в качестве самозанятых через портал «Госуслуг». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Такие изменения были внесены в Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».

Что такое «Налог на профессиональный доход»

Это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 г. Самозанятые могут платить налог на профессиональный доход по льготной ставке: 4% — при работе с физическими лицами; 6% — с юридическими.

Ранее зарегистрироваться в качестве самозанятого можно было только через приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) или уполномоченные банки.

Как встать на учет самозанятому через «Госуслуги»

Войдите под своей учетной записью на портал «Госуслуг». Выберите услугу «Регистрация в качестве самозанятого». Подтвердите корректность сведений из паспорта и ИНН. Выберите регион места работы. Отправьте заявление в ФНС.

Налоговая рассмотрит заявление в течение пяти рабочих дней с момента его подачи. Уведомление о регистрации как самозанятого придет в личный кабинет «Госуслуг».

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