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«Вконтакте» снимает языковой барьер при общении: новая технология в «VK мессенджере» автоматически переводит сообщения на разные языки

Социальная сеть «Вконтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки. Сообщения в приложениях «Вконтакте» и «VK мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот. Новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении — чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках. Об этом CNews сообщили представители VK.

Перевод сообщения начинается только по желанию пользователя и осуществляется исключительно с помощью собственных технологий и инструментов «Вконтакте», без участия стороннего оборудования или программных решений. Надежность машинного перевода и определения языка в сообщениях обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей социальной сети, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы: например, технология «Вконтакте» хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специализированных сервисов как разговорные фразы, так и художественные или официально-деловые материалы.

Чтобы перевести текст в чате, достаточно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать «Перевести». Кроме того, текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке. Перевод сообщений доступен с русского на английский, испанский, португальский и наоборот. Количество языков будет постепенно увеличиваться.

Александр Тоболь, технический директор «Вконтакте»: «“Вконтакте” обмениваются миллиардами сообщений в сутки, что позволяет быть всегда на связи и каждый день узнавать что-то новое от своих друзей, коллег, однокурсников или близких. Моментальные переводы с помощью технологий машинного обучения раскроют новые возможности, чтобы знакомиться с людьми из разных стран, изучать новые языки и находить близких по духу людей, вне зависимости от языка, на котором они общаются. Инвестируя время и знания команды “Вконтакте” в технологии машинного обучения, мы создаем все больше полезных возможностей для общения в онлайне и убираем барьеры для захватывающей и плодотворной коммуникации».

Ранее «Вконтакте» запустила автоматический перевод размещенных в сообществах публикаций с русского на английский язык. Функция помогает пользователям из разных стран знакомиться с уникальным русскоязычным контентом социальной сети. У авторов появилась возможность рассказывать о себе более широкой аудитории.

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