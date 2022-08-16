«Яндекс 360»: в мобильной «Почте» стало проще найти нужное

«Яндекс 360» обновил «Почту» для iOS и Android. Теперь в приложении можно закрепить сообщение, посмотреть непрочитанные и в два клика создать правило обработки писем. А значит, людям будет проще найти в своей почте все что нужно — например, договор с клиентом или билеты в театр. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Удобное создание правил. Каждую неделю больше 20 тыс. пользователей создают новые правила обработки писем. Раньше людям самим приходилось прописывать эти правила в настройках, а теперь за них это делают алгоритмы. Скажем, если человек обычно переносит билеты на поезд и самолет в папку «Поездки», приложение предложит завести правило. Пользователь сэкономит свое время, а в его почте будет чистота и порядок.

Список непрочитанных. Иногда люди не открывают письма, потому что они им не актуальны. Но потом их сложно найти среди уже прочитанных сообщений. В обновленном приложении такой проблемы нет. Чтобы увидеть непрочитанные письма, достаточно выбрать соответствующий фильтр.

Закрепленные письма. В приложении теперь можно «запинить» письмо, то есть закрепить в начале списка сообщений. Это одна из тех функций, о которой очень просили пользователи. Она полезна в разных ситуациях. Например, если человек собрался за город на музыкальный фестиваль, удобно закрепить письма с билетами и программой.

Новые возможности доступны не только в приложении, но и в веб-версии «Почты». Кроме того, в версии для компьютера появились напоминания, которые тоже не дают забыть про важные письма. Если открыть сообщение и выбрать опцию «Напомнить позже», появится окошко, где можно указать день и час. В назначенное время письмо появится вверху списка писем.

***

«Яндекс 360» — это набор сервисов для решения повседневных задач, от деловой переписки до личного общения. Он объединяет «Почту», «Диск», «Документы», «Телемост», «Календарь» и «Заметки». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи и создавать документы разных форматов. Дополнительные возможности «Яндекс 360» доступны на тарифах «Премиум».