CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360»: в мобильной «Почте» стало проще найти нужное

«Яндекс 360» обновил «Почту» для iOS и Android. Теперь в приложении можно закрепить сообщение, посмотреть непрочитанные и в два клика создать правило обработки писем. А значит, людям будет проще найти в своей почте все что нужно — например, договор с клиентом или билеты в театр. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Удобное создание правил. Каждую неделю больше 20 тыс. пользователей создают новые правила обработки писем. Раньше людям самим приходилось прописывать эти правила в настройках, а теперь за них это делают алгоритмы. Скажем, если человек обычно переносит билеты на поезд и самолет в папку «Поездки», приложение предложит завести правило. Пользователь сэкономит свое время, а в его почте будет чистота и порядок.

Список непрочитанных. Иногда люди не открывают письма, потому что они им не актуальны. Но потом их сложно найти среди уже прочитанных сообщений. В обновленном приложении такой проблемы нет. Чтобы увидеть непрочитанные письма, достаточно выбрать соответствующий фильтр.

Закрепленные письма. В приложении теперь можно «запинить» письмо, то есть закрепить в начале списка сообщений. Это одна из тех функций, о которой очень просили пользователи. Она полезна в разных ситуациях. Например, если человек собрался за город на музыкальный фестиваль, удобно закрепить письма с билетами и программой.

Новые возможности доступны не только в приложении, но и в веб-версии «Почты». Кроме того, в версии для компьютера появились напоминания, которые тоже не дают забыть про важные письма. Если открыть сообщение и выбрать опцию «Напомнить позже», появится окошко, где можно указать день и час. В назначенное время письмо появится вверху списка писем.

***

«Яндекс 360» — это набор сервисов для решения повседневных задач, от деловой переписки до личного общения. Он объединяет «Почту», «Диск», «Документы», «Телемост», «Календарь» и «Заметки». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи и создавать документы разных форматов. Дополнительные возможности «Яндекс 360» доступны на тарифах «Премиум».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

Gmail сломала свой спам-фильтр, чтобы пользователи без помех получали политическую агитацию

Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным»

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Выручка VK от игр упала, спровоцировав обрушение акций компании

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще