В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков

Число онлайн-шопоголиков в России за три года увеличилось на 61%, у многих покупательниц вырос интерес к отечественным брендам. Чаще всего опрошенные женщины покупают обувь и тратят за один поход по магазинам до 5000 руб. К таким выводам пришли аналитики «ЮKassa» (сервис финтех-компании «ЮMoney») и медиахолдинга Rambler&Co.

Объем интернет-торговли в России растет из года в год — в основном за счет увеличения числа заказов и новых покупателей. По данным «ЮKassa», с 2020 года онлайн-шопоголиков стало на 61% больше, а онлайн-покупок — на 59%. Относительно 2021 г. рост составил 26% и 20% соответственно. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Самыми популярными категориями товаров остаются одежда и обувь — на их долю в 2022 г. приходится 32% от всех покупок. Это всего на 4% меньше, чем в 2020 г., и на 5% меньше, чем в 2021 г. В число лидирующих категорий вошли также услуги турагентств, игровые товары и стриминговые сервисы — количество покупателей выросло в 39, 26 и 11 раз соответственно, если сравнивать с показателями 2020 г. По сравнению с 2021 г. увеличение не такое большое — в 16, 6,3 и шесть раз соответственно.

Большинство женщин в России обновляют гардероб, когда у них есть деньги, — так ответили 51% участниц опроса. Около 7% покупают новые вещи раз в месяц, 19% — раз в полгода, 18% — раз в год. Еще 3% респонденток могут делать покупки каждую неделю, а 2% обновляют гардероб раз в пару недель.

За один поход по магазинам 43% женщин тратят на покупки до пяти тысяч рублей, а 24% — до 10 тыс. руб. Большие суммы — 30, 50 тыс. руб. и более — расходуют 14%, 2% и 4% опрошенных соответственно. Еще 13% участниц опроса не считают денег во время шопинга.

Чаще всего женщины покупают обувь — так ответили 41%. Джинсы, юбки и брюки предпочитают 21%. По 11% приходится на блузы и рубашки, топы и футболки, 9% — на платья и сарафаны. Верхней или пляжной одеждой во время шопинга интересуются 4% участниц опроса, а остальные 3% — сумками, головным уборами и другими аксессуарами.

Когда женщины покупают одежду и обувь, они обращают внимание на разные характеристики товаров. Так, 38% ответили, что самый важный критерий для них — цена. Для 28% опрошенных наибольшее значение имеет состав вещи. По 14% респонденток выбрали бренд и скидки, еще 6% — цвет товара.

Многие делают покупки во время распродаж. Большинство (64%) покупают со скидками обувь. По 9% покупательниц ответили, что ищут в первую очередь джинсы, юбки и брюки, а также платья и сарафаны. Верхней или пляжной одеждой в сезон распродаж интересуются 6% участниц опроса, блузами и рубашками — 5%, столько же — топами и футболками. И только 2% россиянок чаще покупают со скидками сумки, головные уборы и другие аксессуары.

В 2022 г. женщины стали чаще приобретать одежду и обувь российских брендов — это отметили 30% респонденток. В ходе исследования выяснилось, что россиянки перестали присматриваться к стилю известных медиаперсон и выбирают одежду на свой вкус — так ответили 97%. Оставшихся участниц опроса больше всего привлекают наряды Натальи Водяновой, Ольги Бузовой и Полины Гагариной.

В опросе Rambler&Co приняли участие 2697 пользователей. Большая часть опрошенных — женщины в возрасте от 31 года до 45 лет (44%). В исследовании «ЮKassa» учитывались покупки в интернет-магазинах с 1 января по 14 августа 2020, 2021 и 2022 гг.

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«ЮMoney» — российская финтех-компания. Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

«ЮMoney» — универсальный сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. Клиенты могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать различные товары и услуги, собирать деньги на подарки. Команда компании работает в платежной индустрии 20 лет.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Помогает компаниям, индивидуальным предпринимателям и самозанятым принимать платежи в интернете и офлайне, делать их удобными и безопасными. Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

Rambler&Co — российский медиахолдинг. В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», Ferra.ru, Motor.ru и ряд других медиаактивов.