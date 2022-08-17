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«Яндекс карты» построят оптимальный маршрут, когда нужно в несколько мест подряд

«Яндекс карты» теперь не только строят, но и оптимизируют маршруты, чтобы не пришлось ездить из одного конца города в другой. Оптимизировать маршрут можно, когда на нем от четырех до десяти мест. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы это сделать, нужно построить маршрут до любого нужного вам места, затем добавить на него остальные места в произвольном порядке и нажать кнопку «Оптимизировать». «Карты» расставят места в порядке, в котором их быстрее всего проехать или пройти.

Оптимизация работает на пешеходных маршрутах, а также маршрутах на автомобиле и общественном транспорте. Автомобильные маршруты учитывают не только расположение мест, но и пробки на дорогах. Опция есть в приложении и веб-версии «Яндекс карт».

Оптимизация маршрутов пригодится, например, когда нужно заехать в два-три магазина, забрать посылку на почте и при этом успеть где-то перекусить. Или если в новом городе хочется увидеть как можно больше достопримечательностей за короткое время.

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Оптимизация маршрутов

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«Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. В них всегда можно узнать актуальный маршрут общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Также «Карты» прокладывают автомобильные маршруты с учетом пробок и дают подсказки во время движения, предупреждают о камерах, авариях и ремонтных работах. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.

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