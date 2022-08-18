«Яндекс маркет» начал выпускать детские товары под собственной торговой маркой

На «Яндекс маркете» теперь можно заказать детские товары, которые сервис выпускает под брендом Junion. Уже сейчас в эксклюзивной продаже на маркетплейсе есть автокресла для детей до 12 лет и товары для творчества, а до конца года появятся и другие товары для разных возрастов — стульчики для кормления, мягкие шезлонги для новорожденных, манежи, товары для спорта и игрушки. Все это команда сервиса разрабатывает сама и контролирует производственный цикл на всех этапах. Так, например, все автокресла под брендом Junion соответствуют российским и международным стандартам безопасности ECE R44. Товары Junion для «Маркета» выпускают как российские, так и зарубежные фабрики. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На первом этапе у Junion представлено три линейки товаров. Первая — все необходимое для передвижения и кормления ребенка: это автокресла, люльки, бустеры, стульчики для кормления и другие товары для самых маленьких. Вторая — Junion Sport: трехколесные велосипеды, беговелы, самокаты. Третья — Junion Creative: картины по номерам, наборы для лепки и рисования, а также другие товары для творчества и хобби. В дальнейшем «Маркет» планирует расширять ассортимент Junion в рамках этих линеек, а также создавать новые. Особое внимание сервис уделяет не только практичности и качеству вещей, но и их внешнему виду. Многие товары марки разработаны собственными силами команды «Маркета» с привлечением специалистов из креативных индустрий. Так, например, детские автокресла были разработаны «Маркетом» в партнерстве с автомобильным промышленным дизайнером, который создает дизайн салонов автомобилей. У Junion есть несколько видов кресел, поддерживающих разные весовые и возрастные группы, отличающихся размерами, конфигурацией, материалами, расцветкой. Благодаря этому можно подобрать кресло, которое лучшим образом впишется в дизайн конкретного интерьера.

Junion — это не первый собственный бренд «Маркета». Развивать собственные торговые марки сервис начал осенью 2021 г. Тогда же в продаже появились продукты длительного хранения. Это сладости, печенье, орехи, сухофрукты, снэки и другое — всего больше 70 видов товаров. Весной 2022 г. сервис начал также продавать аксессуары для электроники под другой собственной маркой — Commo. Сейчас можно купить кабели и зарядные устройства для смартфонов, а скоро на «Маркете» появятся и другие аксессуары этого бренда.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».