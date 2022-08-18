CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс музыка» обновила поиск: он стал персональным, контекстным и учитывает рекомендации

«Яндекс музыка» существенно обновила поиск в приложении. Благодаря учету рекомендаций и музыкального профиля пользователя он стал персонализированным, а также научился понимать контекст запроса и искать песни по тексту. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Поиск по всей медиатеке «Яндекс музыки» теперь персонализирован и благодаря алгоритму рекомендаций учитывает музыкальные интересы пользователя: например, сначала показывает исполнителя, который его больше интересует, а уже после — его однофамильца или группу с таким же названием. Так, любители инди-рока, набирая запрос «Smith», увидят первой в списке культовую британскую группу The Smiths, а фанаты современной поп-музыки — обладателя Грэмми, популярного певца Сэма Смита.

В обновленном поиске «Яндекс музыки» теперь можно искать контент сразу в нужной категории, будь то артисты, треки, плейлисты, книги или подкасты. Кроме того, «Яндекс музыка» и сама научилась понимать, где именно был задан запрос. Например, если слушатель в этот момент листал страницу артиста на сервисе – поиск в первую очередь покажет его треки, а если смотрел вкладку подкастов – сначала в поиске буду выдаваться подходящие выпуски. То же самое касается и поиска в альбомах и любых плейлистах, включая «Мне нравится», а также в книгах или детском разделе.

В «Яндекс музыке» уже есть тексты песен, которые можно посмотреть в режиме sing along, и теперь сервис научился учитывать их в поиске. Например, если пользователю понравилась незнакомая песня на радио, в ресторане или на улице, но получилось запомнить только припев – можно ввести его текст в поиск и сразу увидеть, из какой он песни.

Обновленный поиск уже работает в приложении «Яндекс музыки» для iOS и скоро станет доступен на Android.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры захватывают полный контроль над ПК при помощи браузера Chrome. Как решить проблему

Владелец Qiwi оценил свое состояние в $188 млн

Хакеры дерзко обчистили склад оружия для игры Counter-Strike на $6 млн

Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей

Депутаты Госдумы потребовали разблокировать Instagram ради малого бизнеса

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг
Показать еще