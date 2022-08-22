Физические и юридические лица теперь могут заказывать товары, работы и услуги на портале поставщиков

Совершать закупки по потребностям на портале поставщиков теперь могут не только государственные заказчики, но и физические и юридические лица. Коммерческие предприятия и самозанятые предприниматели смогут развивать свое дело и находить надежных поставщиков, а потребители — использовать ресурс как полноценный маркетплейс. Так портал способствует увеличению количества проводимых сделок, а также формированию конкурентной рыночной цены на товары и услуги. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Выступить в роли покупателя может любой зарегистрированный пользователь, имеющий подтвержденную электронную подпись. Заказ создается в формате закупки по потребностям, во время закупки покупатель собирает коммерческие предложения поставщиков и выбирает, с кем заключить контракт.

«Новые функциональные возможности портала — это ответ на запрос пользователей, среди которых все больше самозанятых и индивидуальных предпринимателей, готовых участвовать в закупках малого объема, в том числе между собой. Для этого в личном кабинете добавили функцию получения статуса “заказчик” и возможность публиковать закупки по потребностям для всех зарегистрированных пользователей с подтвержденной электронной подписью. Теперь коммерческие организации и горожане могут не только выступать поставщиками для госучреждений, но и покупать товары, в том числе для личных нужд. Это не только удобно, но и выгодно: благодаря функции отслеживания динамики изменения цены, доступной в карточке каждого товара, покупатель может сравнить цены с другими торговыми площадками и найти лучшее предложение», — сказал руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Чтобы купить нужный товар, необходимо выбрать его в каталоге и добавить в корзину, как на любом маркетплейсе. Затем сервис автоматически проверит наличие действительной электронной подписи, после чего пользователю присвоят статус заказчика. Также нужно будет указать количество товара, его спецификации и сроки поставки, а затем опубликовать закупку. После получения предложений от потенциальных поставщиков пользователь сможет самостоятельно выбрать любое из них.

«Закупки по потребностям с 2018 г. позволяют заказчикам из регионов приобретать необходимую продукцию по выгодным ценам у надежных и проверенных поставщиков. Теперь проводить такие закупки смогут не только государственные организации, но и коммерческие компании и физические лица. На портале работают около 270 тыс. поставщиков со всей страны, а каталог товаров, работ и услуг превышает 1,7 млн наименований, что говорит о востребованности сервиса, его удобстве и надежности», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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Портал поставщиков начал работать в 2013 г. Он автоматизирует процедуры закупок малого объема, повышает конкуренцию между поставщиками, позволяет объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Портал выступает инструментом, обеспечивающим проведение закупок малого объема для заказчиков из 39 регионов и поставщиков со всей страны. Каждый день на сайте заключается более 1500 контрактов.