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На «Госуслугах» подано 50 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании

На портале «Госуслуг» работает форма подачи заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Через портал заявления подали уже свыше 50 тыс. избирателей. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кроме того, через сервис «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» удобный участок для голосования выбрали 25 тыс. граждан.

Где пройдет дистанционное электронное голосование

В 2022 г. в рамках Единого дня голосования 11 сентября федеральное решение ДЭГ будет применяться в семи регионах: Калининградская область, Калужская область, Курская область, Новгородская область, Псковская область, Томская область, Ярославская область.

Граждане смогут проголосовать онлайн на выборах: глав субъектов России, региональных парламентов, органов местного самоуправления.

Кроме того, ДЭГ пройдет на муниципальных выборах в Москве. Москвичи смогут проголосовать онлайн на mos.ru.

Условия участия в ДЭГ

выборы в регионе ДЭГ, в которых гражданин вправе принять участие

подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»

личный кабинет избирателя на «Госуслугах»

Заявление можно подать не позднее, чем за три дня до первого дня голосования. Проголосовать можно будет на портале ДЭГ.

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