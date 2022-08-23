«Яндекс» купит у VK Delivery Club

«Яндекс» объявил о покупке у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше.

После закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс еда» перейдут на единую технологическую платформу. За счёт этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится.

Курьеры, сотрудничающие с Delivery Club, получат доступ к платформе «Яндекс про». Она распределяет заказы и строит оптимальные маршруты. Например, если из одного дома поступило два заказа, «Яндекс про» подскажет, что их можно привезти вместе — даже если их сделали через разные сервисы. Курьеры сохранят уже предлагаемые Delivery Club преимущества и получат новые: страховку на время доставки, аналог больничных, юридическую помощь и так далее. Delivery Club присоединится к принципам сотрудничества с курьерами наряду с сервисами «Яндекса» и другими игроками фудтех-рынка.

У ресторанов-партнёров Delivery Club появится возможность расширить зону доставки за счёт интеграции с «Яндекс доставкой». Это позволит привлечь новых клиентов и увеличить количество заказов. В будущем рестораны также получат доступ к разработанным «Яндексом» инструментам продвижения и смогут принимать и начислять баллы «Плюса».

Сотрудничающие с Delivery Club магазины и рестораны смогут принять участие в работе независимой отраслевой комиссии, которую создала «Яндекс еда». Задача комиссии — следить за соблюдением принципов открытого и равного взаимодействия между фудтех-сервисами «Яндекса» и их партнёрами. Она рассматривает обращения партнёров и разбирает спорные случаи. Наряду с представителями магазинов и ресторанов в комиссию войдут эксперты из ритейла и ресторанного бизнеса.

«По нашей оценке, в 2021 г. объём рынка доставки готовой еды и продуктов превысил 650 млрд руб. Услугу доставки предлагают и специализированные сервисы, и сами заведения — заказ можно сделать у них на сайте или по телефону. Мы ожидаем, что в ближайшие годы рынок продолжит расти как минимум на 20% в год, а доставка станет для миллионов людей повседневной услугой. Объединение с Delivery Club позволит нам выделить больше ресурсов на развитие и быстрее реагировать на пожелания пользователей, ресторанов, магазинов и курьеров», — сказал руководитель фудтех-направления в «Яндексе» Дмитрий Масюк.

Обязывающее соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», компании подписали 22 августа. Сделку планируется закрыть в ближайшие месяцы; она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.