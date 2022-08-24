«Сберкорус» и WinWinBot создали бота в Telegram для автоматизации отправки прайс-листов

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» и конструктор чат-ботов WinWinBot запустили бот, который поможет отправлять прайс-листы клиентам через мессенджер Telegram. Бот экономит до 30% времени менеджеров по продажам в компаниях с большим количеством наименований в прайс-листах. Об этом CNews сообщили представители «Сберкоруса».

Чтобы воспользоваться ботом, нужно зарегистрироваться в сервисе «Онлайн прайс-лист» и запустить бота в Telegram с помощью простого конструктора. Это займет не более 15 минут. После этого продавец загружает в сервис Excel-файлы и создает из них необходимый перечень прайс-листов (например, по разным категориям товаров или разной скидке).

Бот предлагает на выбор весь список загруженных в него прайс-листов, покупатель сам выбирает подходящий. Перейдя по ссылке из мессенджера, покупатель может самостоятельно сформировать заказ.

Таким образом, покупатель получает оперативный доступ к актуальным ценам и остаткам через Telegram-бот 24/7, а цикл сделки сокращается с нескольких часов до 15 минут. При этом покупатель может отправлять заказы в любое время без участия продавца.

Чтобы протестировать работу бота, «Сберкорус» и WinWinBot предоставляют доступ к сервисам «Онлайн прайс-лист» и WinWinBot бесплатно на семь дней.

«Главная польза от нашего бота это значительное увеличение скорости работы с заказчиками. Теперь не нужно ждать, когда менеджер возьмет трубку или до вас дойдет очередь. Заказать все нужные товары у поставщика можно в несколько кликов в удобном мессенджере. Мы хотим максимально приблизить поставщика и покупателя друг к другу, избавить их от бумажной работы и освободить время бизнеса на более важные дела. Благодаря интеграции продавец сможет отправлять ссылку на прайс-лист через Telegram-бота сразу всем клиентам, а обновлять остатки и цены в режиме одного окна можно сразу у всех клиентов», — сказала руководитель сервиса «Онлайн прайс-лист» в «Сберкорус» Екатерина Корнилова.

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Сервис «Онлайн прайс-лист» запущен компанией «Сберкорус» в августе 2021 г. Сегодня сервисом пользуются 2300 компаний, которые загрузили в сервис 52 тыс. товаров. С января по июль 2022 г. количество загруженных в сервисе прайс-листов выросло на 93%. Сервис чаще всего используется в индустриях строительства и ремонта, медицинских товаров, автозапчастей и др.