В RuStore появились отзывы и рейтинги приложений

Официальный российский магазин приложений RuStore продолжает развивать функциональность платформы. Авторизованные пользователи могут оценить по пятибалльной шкале установленные приложения, а также писать, редактировать и удалять отзывы. Это позволит пользователям находить и выбирать лучшие приложения в разных категориях, а разработчикам — получать обратную связь.

На странице приложения в RuStore будут отображаться оценки и отзывы, которые можно сортировать по новизне и тональности (позитивные и негативные). Сортировка настраивается при переходе в раздел «Оценки и отзывы» со страницы приложения.

Если приложение не установлено на телефон, пользователям доступен просмотр его среднего рейтинга, количество отдельных оценок и общее число пользовательских оценок.

Редактировать и удалять комментарии пользователи смогут в личном кабинете в разделе «Мои отзывы» или при нажатии на отзыв на странице приложения. Также они могут оценивать другие отзывы, которые показались полезными или, напротив, чтобы выразить несогласие с ними.

«RuStore становится еще более удобным для пользователей — выбирать лучшие из более чем 1100 приложений станет проще, а издатели смогут получать оперативную обратную связь и дорабатывать функциональность своих сервисов. В ближайшее время будут запущены платежная система и платформа push-уведомлений», — сказал руководитель проекта Иван Мыздриков.

Ранее VK отчиталась о 500 тыс. установок магазина на пользовательские гаджеты и более 1,1 млн скачиваний приложений, рассказала о самых популярных категориях и запустила программу поддержки издателей, которая поможет увеличить доход от рекламной монетизации.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.