CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость Техника
|

В RuStore появились отзывы и рейтинги приложений

Официальный российский магазин приложений RuStore продолжает развивать функциональность платформы. Авторизованные пользователи могут оценить по пятибалльной шкале установленные приложения, а также писать, редактировать и удалять отзывы. Это позволит пользователям находить и выбирать лучшие приложения в разных категориях, а разработчикам — получать обратную связь.

На странице приложения в RuStore будут отображаться оценки и отзывы, которые можно сортировать по новизне и тональности (позитивные и негативные). Сортировка настраивается при переходе в раздел «Оценки и отзывы» со страницы приложения.

Если приложение не установлено на телефон, пользователям доступен просмотр его среднего рейтинга, количество отдельных оценок и общее число пользовательских оценок.

Редактировать и удалять комментарии пользователи смогут в личном кабинете в разделе «Мои отзывы» или при нажатии на отзыв на странице приложения. Также они могут оценивать другие отзывы, которые показались полезными или, напротив, чтобы выразить несогласие с ними.

«RuStore становится еще более удобным для пользователей — выбирать лучшие из более чем 1100 приложений станет проще, а издатели смогут получать оперативную обратную связь и дорабатывать функциональность своих сервисов. В ближайшее время будут запущены платежная система и платформа push-уведомлений», — сказал руководитель проекта Иван Мыздриков.

Ранее VK отчиталась о 500 тыс. установок магазина на пользовательские гаджеты и более 1,1 млн скачиваний приложений, рассказала о самых популярных категориях и запустила программу поддержки издателей, которая поможет увеличить доход от рекламной монетизации.

***

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт

Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2022

Гениальный маневр не удался. Антисанкционное приложение Сбербанка для iPhone изгнано из App Store. Оно продержалось 7 дней

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 27 сентября

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще