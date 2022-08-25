Корпоративный портал Neon включен в реестр отечественного ПО

Компания Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, объявляет о включении корпоративного портала Neon в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Neon является полностью российским продуктом, разработанным с нуля командой Nexign. Он помогает компаниям создать единое информационное поле и наладить взаимодействие между сотрудниками. Корпоративный портал способен заменить популярные зарубежные решения для цифровизации процессов работы с персоналом и управления внутренними коммуникациями. Об этом CNews сообщили представители Nexign.

«Neon – это наша внутренняя разработка, которую изначально мы создавали для себя и только недавно вывели на рынок. Продукт предназначен для построения эффективной корпоративной культуры и улучшения коммуникации с сотрудниками, особенно в условиях гибридного или удаленного режима работы. В последние месяцы мы отмечаем значительный рост интереса к нему со стороны предприятий из самых разных отраслей, и для каждого заказчика мы готовы обеспечить комфортную миграцию с зарубежных продуктов на нашу платформу», – сказала Наталья Комлева, генеральный директор Nexign.

С помощью Neon сотрудники получают удобный инструмент для навигации по сервисам компании, а также доступ к сведениям о корпоративных и личных достижениях. В то же время кадровым и административным службам портал помогает оперативно решать рабочие вопросы, управлять мотивацией персонала, процессами целеполагания и поощрения. Более того, продукт предусматривает возможность создания интерактивной карты офисов и внутреннего маркета с виртуальной валютой.

Neon разработан на основе микросервисной архитектуры, что обеспечивает гибкое масштабирование и быструю настройку под требования заказчика. Продукт интегрируется в существующий ИТ-ландшафт и может быть развернут на собственных серверах организации.

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Продуктовая линейка Nexign включает в себя как конвергентные BSS-решения для управления ключевыми процессами телеком-операторов, так и системы для улучшения взаимодействия сотрудников внутри компании и создания цифровых экосистем.