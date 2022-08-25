«Сбермаркет» запустил Open Data — ресурс с агрегированными данными о поведении клиентов

Рекламная платформа «Сбермаркета» запустила ресурс Open Data, где представила в обобщенном виде данные о поведении пользователей внутри товарных категорий. С информацией может ознакомиться любой желающий, включая исследователей, социологов и дата-журналистов, но брендам и производителям, с которыми работает «Сбермаркет», она будет особенно полезна.

Глубина данных позволяет проанализировать поведение клиентов в товарных категориях «Сбермаркета», при этом информацию можно отфильтровать с учетом региона доставки и демографических характеристик пользователей, включая шесть возрастных групп. Так, на Open Data можно узнать о самых популярных категориях продуктов для того или иного сегмента аудитории, наиболее частых поисковых запросах в определенной категории, среднем количестве товаров в корзине, частоте покупок в каждом сегменте покупателей и самых востребованных товарах.

Данные помогут брендам выстраивать коммуникации с пользователями на платформе «Сбермаркета» и проводить максимально эффективные рекламные кампании. Например, учитывать, как та или иная аудитория ищет товары на площадке, и использовать нужные каналы при продвижении продукции. Также недавно рекламная платформа начала продавать баннерную рекламу (Click out) на своих площадках сторонним рекламодателям, поэтому с помощью Open Data потенциальные рекламодатели смогут посмотреть на аналитику и понять, подходит ли им аудитория «Сбермаркета».

Вся информация размещена на одной странице в формате дашборда и доступна в том числе с мобильных устройств. Пользователю необходимо выбрать товарную категорию и, опционально, выставить фильтр по полу и возрасту пользователей. На экране появятся усредненные данные по выбранной товарной категории: количество позиций в чеке, число заказов в месяц от одного клиента, а также размер скидки. Эту же информацию можно увидеть отдельно по каждому региону, выбрав нужный город на карте.

Помимо глубокой аналитики, представленной на Open Data, бренды и производители могут получить еще больше данных с помощью рекламной платформы. Она уже более двух лет помогает поставщикам из десятков городов России продвигать товары в сервисе доставки. За последний месяц инструментарий рекламной платформы обогатился новыми возможностями. Среди них использование триггерных цепочек как комплексного инструмента, в т.ч. в сэмплинге, анализ поисковых запросов, продвижение через рецепты. Также появилась возможность проводить исследования Customer Journey Map и рассчитывать потенциал бренда на площадке. Новые механики позволяют привлекать пользователей на разных этапах воронки продаж, повышать охваты и эффективность рекламы, увеличивать средний чек и создавать коллаборации с другими брендами.

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей».