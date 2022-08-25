В Приамурье усилили качество и скорость мобильного интернета

«Мегафон» модернизировал сеть и запустил базовые станции в 14 населенных пунктах Амурской области. Благодаря расширению LTE оператор увеличил скорость мобильного интернета в крупных городах и обеспечил уверенное покрытие 4G в небольших населенных пунктах. Улучшения провели на территории, где живет свыше 130 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор установил новые телеком-объекты, а также обновил действующие базовые станции в регионе, запустив на них сеть LTE в диапазоне 1800 МГц. Сотовый сигнал этой частоты обладает большей проникающей способностью, что позволило значительно расширить покрытие. Проведенные работы также помогли увеличить скорость передачи данных и емкость сети – теперь еще больше абонентов в одном месте одновременно смогут пользоваться стабильным быстрым интернетом.

География работ затронула как крупные населенные пункты, так и небольшие поселения, где проживает около 700 человек. Обновление инфраструктуры связи прошло в городах Благовещенск и Тында, селах Чигири, Тамбовка, Серышево, Белогорье, поселках Прогресс и Талакан. Связисты также поработали над качеством интернета в Циолковском, городе-спутнике вблизи Космодрома «Восточный», который в этом году вновь открылся для туристов со всей страны.

Впервые скоростной мобильный интернет оператора появился в таких небольших пунктах как Тахтамыгда (Сковородинского района), Муравьевка, Лермонтовка и Николаевка (Тамбовского района). Теперь сельчане могут общаться с родными по видеосвязи, пользоваться онлайн-кинотеатрами и маркетплейсами, оперативно узнавать последние новости и слушать музыку в интернете.

«Контент наших абонентов все “тяжелеет” – им нужно вести стримы и выходить в прямые эфиры, играть в игры и загружать видео в наилучшем качестве. Для этого пользователям необходимы «широкое пространство» в интернете и высокие скорости передачи данных. Поэтому в число наших приоритетов неизменно входит активное развитие сети четвертого поколения на территории всего региона. Сегодня высокое качество услуг “Мегафона” в Амурской области гарантируют сотни базовых станций, благодаря модернизации сети дополнительные улучшения почувствуют жители столицы, крупных городов и глубинки», – сказал директор «Мегафона» в Амурской области Владимир Седов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.