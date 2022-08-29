CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Избиратели смогут протестировать сервис электронного голосования

С 31 августа по 1 сентября 2022 г. ЦИК России совместно с Минцифры проведут тестирование системы дистанционного электронного голосования. Принять участие в «тренировке» на портале ДЭГ смогут избиратели, подавшие заявления для участия в ДЭГ и получившие статус «‎Учтено» в личном кабинете на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что можно протестировать на «тренировке» ДЭГ

пройти процедуру дистанционного электронного голосования в тестовом режиме и ознакомиться с ее особенностями;

проверить, соответствуют ли устройство и браузер минимальным техническим требованиям для работы портала ДЭГ.

Даты проведения «тренировки»

с 8:00 31 августа до 20:00 1 сентября 2022 г. (по местному времени) — для граждан, проживающих в Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях;

с 8:00 до 20:00 1 сентября 2022 г. (по местному времени) — для граждан, проживающих в Калужской и Томской областях.

Как принять участие

в дни проведения «тренировки» зайти на портал; нажать кнопку «Участвовать»; авторизоваться под учетной записью «Госуслуг»; протестировать сервис голосования.

Важно

«Тренировка» будет проходить на тестовых данных. Посещать избирательный участок для тестовых мероприятий не нужно.

Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно на «Госуслугах» не позднее, чем за три дня до первого дня голосования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Twitch больше не нужен. В России заработала собственная стриминговая платформа

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

В России рухнули продажи ноутбуков. Рынок захватывают китайцы

Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для детей: хиты продаж

Обзор Acer Electric Scooter ES Series 3: легкий электросамокат с большим запасом хода

Показать еще

Наука

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
Показать еще