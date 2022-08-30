«Сбермаркет» дал клиентам возможность сравнивать цены в разных магазинах

«Сбермаркет» запустил межретейлерный поиск, который позволяет искать любимые товары в магазинах любой розничной сети, представленной на платформе. Новый функционал дает клиенту возможность увидеть предложения ретейлеров, отсортированные по бренду, упаковке, весу, цене и условиям доставки. Благодаря этому клиент может выбрать самый выгодный вариант. В результатах поиска сразу видно, какая минимальная сумма заказа, через сколько времени его можно получить, на какие товары действует скидка. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета».

Можно выбрать не только лучшее предложение в каталоге, но и сравнить цены на товары, причем не только на продукты питания, алкоголь и товары для дома, но и на безрецептурные лекарства, товары для животных, косметику, цветы и остальные позиции, которые есть в ассортименте ретейлеров. Сейчас в каталоге «Сбермаркет» больше 2 млн товаров.

Межретейлерный поиск работает в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии сервиса. Делать запросы на поиск можно с помощью голосового ввода. Также можно смотреть самые популярные запросы к поиску.

На этапе корзины клиент видит точную сумму, которую может сэкономить благодаря скидкам. Например, при покупке ветчины выгода составит 170 руб. из 369, а при покупке подгузников – 310 руб. из 1400.

«Раньше искать товары можно было только в каталоге одного выбранного изначально ретейлера. И клиент раз за разом, оформляя корзину в одном магазине по привычке, мог не найти нужный ему товар, который отсутствует на полке выбранного магазина на момент заказа. Сейчас он сможет найти нужный товар среди всех сетей и заказать доставку или забрать заказ с услугой самовывоза с максимальной выгодой, - отметил Борис Вольфсон, вице-президент по продукту «Сбермаркета», - Сравнив предложения в каталоге ретейлеров, он также сможет попробовать новые позиции, которых не было в том магазине, где он покупал раньше. Для нас это возможность дать вариативность выбора клиенту, помочь ему покупать выгодно. Это также позволяет розничным сетям получать больше заказов, независимо от популярности бренда, если их предложение лучшее в каталоге».

Товары со скидками кладут в корзину 46% покупателей, из них 69% - женщины и 31% - мужчины. Средняя экономия на один заказ составляет 414 рублей. Только за 2021 г. пользователи сэкономили 4,5 млрд руб. на онлайн-покупках в «Сбермаркете».

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«Сбермаркет» доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Сбермаркет» обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, «Лента», «Ашан», «Магнит» и «О’кей». Ключевыми новыми направлениями для компании являются экспресс-доставка и новые категории: доставка безрецептурных лекарств из аптек, косметики, товаров для детей и зоотоваров.