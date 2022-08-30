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«Яндекс ID» полностью обновил личный кабинет

Команда «Яндекс ID» представила новый личный кабинет. В нём появилась поисковая строка, а главное — вся информация теперь разложена по полочкам. Пользователи мгновенно найдут нужный раздел: например, где можно сменить пароль или подключить семейную оплату.

На главной странице личного кабинета теперь пять основных разделов: «Данные», «Yandex Pay», «Семья», «Подписки» и «Безопасность». Раздел «Данные» содержит контакты, адреса и другие сведения, которые человек доверил «Яндексу». Сервисы компании используют их, чтобы упростить процесс заказа. Например, при оформлении покупки на «Маркете» домашний адрес автоматически подтянется из «Яндекс ID». Здесь же человек может удалить данные, которые накопили о нём сервисы «Яндекса».

Платежная информация собрана в разделе «Yandex Pay». Здесь есть привязанные к Yandex Pay карты, а также электронные чеки, история платежей и баллы «Плюса». В раздел «Семья» можно добавить близких, чтобы подключить им подписку «Плюс» или семейную карту для платежей — тогда они смогут платить ею в «Лавке», «Еде» и других сервисах «Яндекса». А свои собственные подписки можно найти в одноименном разделе.

Сведения о защите аккаунта находятся в разделе «Безопасность». Там можно выбрать способ авторизации, указать контакты для восстановления доступа к аккаунту или, например, выйти из своего «Яндекс ID» на всех устройствах.

Помимо пяти основных разделов, в личном кабинете есть центр поддержки и поиск. Через центр поддержки можно написать в службы поддержки разных сервисов «Яндекса». А поиск поможет быстро найти то, что нужно: он позволяет искать по содержимому личного кабинета, «Диска» и «Почты».

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