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Пользователи портала поставщиков теперь могут получать уведомления на mos.ru

Пользователи портала поставщиков теперь могут получать уведомления о ходе закупок и других важных событиях на портале mos.ru. Это будет удобно предпринимателям, которые активно пользуются сервисами для бизнеса на главном городском портале столицы. Возможность доступна как организациям, имеющим корпоративный кабинет на mos.ru, так и физическим лицам. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Почти половина поставщиков, зарегистрированных на портале – пользователи из Москвы и Московской области. Это более 180 тыс. предпринимателей, многие из которых активно пользуются всеми возможностями столичной цифровой экосистемы для бизнеса, в том числе сервисами портала mos.ru. Теперь они могут выбрать, на каком ресурсе им удобнее получать уведомления: на портале поставщиков, как раньше, на mos.ru или по электронной почте. При необходимости настроить уведомления можно сразу в трех каналах, чтобы точно не пропустить важное сообщение, например, о сроках публикации закупок или результатах котировочных сессий», – отметил Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы.

Выбрать канал информирования можно в личном кабинете портала поставщиков, открыв раздел «Настройка получения уведомлений». Там пользователи могут отметить, на каких ресурсах им удобно получать оповещения. Для каждого типа событий можно выбрать разные каналы: например, уведомления о котировочных сессиях и закупках по потребностям получать на электронную почту, о контрактах и банковских гарантиях – на портале поставщиков, а о новых сообщениях от техподдержки – на mos.ru. Это поможет предпринимателям настроить систему уведомления под свои личные потребности.

«Портал поставщиков — удобная и надежная площадка, которая регулярно обновляется и дорабатывается. Возможность настройки уведомлений, подписка на интересующие закупки и создание сайтов-визиток – малая часть сервисов, которые обеспечивают удобство пользования платформой. К работе на портале может бесплатно присоединиться индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо, в том числе самозанятый», – сказал Иван Щербаков, руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

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Портал поставщиков – ресурс для автоматизации закупок малого объема, обеспечивающий для более чем 270 тыс. предпринимателей со всей страны гарантированный рынок сбыта. Ежедневно на ресурсе заключается более 1500 контрактов, а каталог товаров, работ и услуг превышает 1,7 млн единиц. В 2022 г. на портале запущена площадка товарной кооперации регионов, которая позволяет производителям находить сырье, комплектующие и партнеров, а потребителям — приобретать импортозамещающую и оригинальную отечественную продукцию. У региональных заказчиков появилась возможность проводить совместные закупки. А выступать в качестве покупателей в закупках по потребностям на портале теперь могут не только государственные заказчики, но и юридические и физические лица, имеющие подтвержденную электронную подпись.

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