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В «Яндекс картах» появилась возможность делиться списками мест

Теперь пользователи «Яндекс карт» могут делиться списками мест, как плейлистами из музыкальных сервисов. Это удобный способ рекомендовать друзьям и подписчикам достопримечательности, кафе и другие места.

Создаются списки из любых объектов и организаций на карте. Причём пользователь, как настоящий редактор, может придумать к ним завлекательный заголовок и описание, а также дать комментарии к каждому месту. Кроме того, списку можно выбрать иконку, которая будет отображаться на карте над всеми местами из него. Так места выделятся среди прочих, что пригодится, например, если нужно спланировать, в каком порядке всё посещать.

Уже сейчас в «Яндекс картах» составили свои списки популярные музеи Москвы и Санкт-Петербурга. ГМИИ им. А.С. Пушкина отметил морозовские места в честь проходящей сейчас выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» с полотнами из собрания братьев. Третьяковская галерея собрала список мест Москвы, изображенных на знаменитых картинах из собрания галереи. Государственный Русский музей создал список с домами Санкт-Петербурга, в которых жили известные художники. Государственный Эрмитаж собрал свои экспозиционные комплексы по всей России, а Дом культуры «ГЭС-2» отметил места по всему миру, где проходили проекты фонда V–A–C.

Каждый пользователь может создать десятки списков и добавить в них до 1 тыс. мест. Любой из списков в виде ссылки легко отправить в мессенджере, добавить в соцсеть или на сайт. Те, кто получил ссылку, могут не только посмотреть места, но и подписаться на список. В этом случае он появится там же, где хранятся их собственные, — в профиле «Яндекс карт», в разделе «Закладки и мой транспорт». Так ничего не потеряется и можно будет следить, как автор списка добавляет новые места.

Если в списке что-то не понравилось, предусмотрена опция — пожаловаться на него. Тогда модераторы всё проверят и, если нужно, удалят список из общего доступа.

«Яндекс карты» — приложение к городу, с помощью которого можно находить места, смотреть и оставлять на них отзывы, узнавать контакты и другую полезную информацию. А также строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Каждый месяц «Картами», по данным «Яндекса», пользуется 85 млн человек.

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