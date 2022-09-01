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C 1 сентября 2022 г. «ЮMoney» повышает кэшбэк

Летом 2022 г. «ЮMoney» временно снизили размер кэшбэка баллами за оплату некоторых категорий товаров и услуг банковскими картами. При оплате кошельком «ЮMoney» кэшбэк начислялся как обычно. Изменения действовали с 1 июня по 31 августа 2022 г. С 1 сентября «ЮMoney» клиенты «ЮMoney» будут получать кэшбэк 1%, как и прежде. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Кэшбэк был временно снижен до 0,5% в категориях: еда и продукты питания, медицинские изделия, топливо и потребительские товары, услуги в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров. С 18 апреля «ЮMoney» Банк России изменил ставку эквайринга для этих категорий. С полным списком можно ознакомиться на сайте ЦБ.

Теперь, если платить в перечисленных категориях картой «ЮMoney», вместо 0,5% кэшбэка придет 1%. Все остальное будет по-прежнему: случайный кэшбэк, 5% в категориях месяца и кэшбэк рублями от партнеров сервиса, а также правила списания бонусов. Чтобы получить кэшбэк в следующем месяце, достаточно в текущем потратить с кошелька или карты «ЮMoney» 3000 руб.

Пользователи «ЮMoney», как и прежде, могут получать больше бонусных баллов, совершая покупки у партнеров сервиса, участвуя в их акциях и зарабатывая баллы в игре «ЮVillage». У пользователей также есть возможность получать два кэшбэка. Например, можно платить привязанной к кошельку картой стороннего банка. Тогда кэшбэк придет и от «ЮMoney», и от банка (если это предусмотрено его программой лояльности). Можно получить даже три кэшбэка, если отсканировать в мобильном приложении «ЮMoney» бумажный чек за офлайн-покупки — за акционные товары будет начислен дополнительный кэшбэк.

Накопленные баллы (1 балл = 1 рубль) можно тратить в тысячах интернет-магазинов, которые принимают оплату кошельком «ЮMoney». Баллами можно оплатить до 50% покупки.

***

«ЮMoney» — российская финтех-компания. Людям компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги приема платежей с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

«ЮMoney» — универсальный сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. Клиенты могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать различные товары и услуги, собирать деньги на подарки.

«ЮKassa» — цифровая финтех-платформа «ЮMoney». Основные финтех-продукты: прием платежей (более 10 методов), выставление счетов через мессенджеры, быстрые расчеты между юрлицами и др. Для ритейлеров в онлайне и офлайне «ЮKassa» предлагает услуги по интеграции собственных финтех-решений в платежные сценарии клиентов: сплитование платежей, оплата по частям, массовые выплаты, антифрод и др.

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