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К суперсервису «Дом.РФ» для строительства частных домов присоединился «Сбер»

«Дом.РФ» и «Сбер» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках последний подключится к суперсервису «Строим дом» (строим.дом.рф). Договоренность позволит расширить возможности пользователей цифровой площадки по оформлению ипотеки на строительство собственного дома.

«Мы рады, что самый крупный банк России стал партнером суперсервиса «Строим дом». Это, несомненно, откроет перед его пользователями еще более широкие опции выбора комфортных ипотечных программ и станет дополнительным драйвером спроса на частные дома. Таким образом мы еще на шаг приблизимся к общей цели — предоставить возможность жить в своем доме более чем 61% российских семей», — отметил заместитель генерального директора «Дом.РФ» Алексей Ниденс.

Функциональность платформы позволяет в режиме онлайн выбрать качественный проект дома от проверенного подрядчика и ипотечную программу. Суперсервис упрощает путь от заказчика до исполнителя, а также стимулирует развитие подрядных организаций, поставщиков строительных материалов и банков за счет привлечения новых клиентов.

«Индивидуальное жилищное строительство в России успешно развивается. Всё больше семей хотят построить или купить дом. Поэтому «Сбер» подписал с «Дом.РФ» соглашение о сотрудничестве в рамках развития суперсервиса «Строим дом», который стал универсальным решением, упрощающим весь процесс — начиная с выбора недвижимости и заканчивая, при необходимости, оформлением ипотеки», — сказал Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.

Сейчас на платформе представлены около 470 проектов индивидуальных жилых домов, размещены данные о 88 проверенных подрядчиках со всей России, а также собрана базовая аналитика о возведении частного дома в разрезе регионов, запущен ипотечный калькулятор.

«В ближайших планах развития суперсервиса — запуск возможности ипотечного кредитования с господдержкой, в том числе через единую ипотеку «Дом.РФ», появление каталога ресурсоснабжающих организаций, кадастровых инженеров и поставщиков стройматериалов, а также создание сервиса для электронного взаимодействия заказчика с другими контрагентами по строительству», — сказал управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак.

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