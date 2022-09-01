Минцифры предлагает использовать «Госуслуги» для подтверждения личности в бытовых ситуациях

Минцифры России предлагает запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого можно быстро подтвердить личность, когда это требуется в бытовых ситуациях: для подтверждения права бесплатного проезда; при покупках в магазине для получения скидки или подтверждения возраста; при посещении мероприятий с ограничениями на вход; для входа в офисные центры с пропускной системой и т.д. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством.

При этом цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным.

Список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит Правительство России.

Пилотным регионом, где впервые запустится сервис, может стать Москва.