CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Минцифры предлагает использовать «Госуслуги» для подтверждения личности в бытовых ситуациях

Минцифры России предлагает запустить на «Госуслугах» сервис, при помощи которого можно быстро подтвердить личность, когда это требуется в бытовых ситуациях: для подтверждения права бесплатного проезда; при покупках в магазине для получения скидки или подтверждения возраста; при посещении мероприятий с ограничениями на вход; для входа в офисные центры с пропускной системой и т.д. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством.

При этом цифровое решение не заменит основной документ, а его использование не будет обязательным.

Список ситуаций, в которых можно будет применять такую идентификацию личности, определит Правительство России.

Пилотным регионом, где впервые запустится сервис, может стать Москва.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чтобы избежать дефолта, VK научился договариваться с владельцами своих облигаций

Успейте зарегистрироваться на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса», которая состоится 15 сентября

Обновление Ubuntu сломало облако Microsoft Azure

Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК

Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи

Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор TECNO POVA 3: 7-дюймовый смартфон с подсветкой

Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи

Обзор ТВ-приставки General Satellite GS B529L

Показать еще

Наука

Не только нули и единицы: физики нашли способ сделать квантовые компьютеры мощнее

Новое решение старой загадки: почему внутренняя часть Солнечной системы не вращается так быстро, как требуют законы физики

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий
Показать еще