В школы зачислили более 160 тыс. первоклассников, записавшихся через «Госуслуги»

Более 160 тыс. детей, родители которых подали заявления на «Госуслугах», уже зачислили в первый класс. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кампания по записи в школу на Госуслугах началась 1 апреля 2022 г. и продлится до 5 сентября 2022 г.

Она проходит в два этапа:

1. С 1 апреля по 30 июня 2022 г. можно было подать заявление в школу по месту регистрации. Этой возможностью воспользовались 260 тыс. родителей

2. С 6 июля 2022 г. началась вторая волна, в рамках которой заявление можно подать в любую другую школу. Этот этап продлится до 5 сентября 2022 г. Заявление таким образом подали уже почти 60 тыс. человек. В школу не по месту регистрации зачисляют, если в ней еще остались свободные места.

Услуга доступна уже в 75 регионах страны.

Подать заявление можно на портале «Госуслуг».