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«Яндекс драйв» запустил абонемент на поездки

Пользователи «Яндекс драйва» теперь могут приобрести абонемент – он даёт дополнительные преимущества в сервисе. Сейчас доступно три статуса, которые отличаются по стоимости и набору опций, среди которых – увеличенное время бесплатного ожидания и осмотра авто, а также промокоды на поездки в такси.

Самый базовый статус – «Френдзона» – подключен у тех пользователей, которые пока не пополняли баланс абонемента в «Драйве».

При внесении 1490 руб. можно получить статус «Больше, чем друзья», 5990 руб. – «Крепкий союз». Оба статуса позволяют, например, выбирать новый и чистый автомобиль, а также продолжать поездку утром на той же машине, которую использовали вечером – режим ожидания ночью бесплатный.

Пользователи, подключившие статус «Крепкий союз» смогут добираться до пункта назначения на такси, если «Драйва» рядом не оказалось – ко всем опциям также добавляются 10 промокодов на такси со скидкой в 700 руб.

Все дополнительные преимущества действуют в течение месяца с момента активации, а депозитом на поездки в каршеринге можно пользоваться три месяца. Пока подключить абонемент может ограниченное число пользователей, но уже через месяц он будет доступен всем.

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