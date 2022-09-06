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На витрине «Сбермаркета» появился «Утконос мини»

«Утконос онлайн» в партнерстве с онлайн-сервисом «Сбермаркет» запустил пилотный проект доставки от 90 минут «Утконос мини».

Благодаря партнерству «Утконос онлайн» сможет предложить покупателям более быструю доставку, а «Сбермаркет» — больше товаров. Ранее клиенты «Утконоса» могли оформлять заказ с доставкой от двух часов на сайте и официальном мобильном приложении компании.

К заказу в «Сбермаркете» доступно порядка 30 тыс. товарных наименований товаров из «Утконос мини». Это продукты питания и средства для дома и ухода за собой. В течение тестового периода доставка будет доступна на ограниченной территории Москвы и Московской области.

Формат сотрудничества предполагает, что «Сбермаркет» выступит партнером-маркетплейсом, а оформленные заказы «Сбермаркет» будет собирать и доставлять из гипермаркетов «Лента».

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«Утконос онлайн» — онлайн-магазинов на российском рынке e-grocery. Компания основана в 2000 г. и входит в инвестиционную группу «Севергрупп». Покупатели могут оформить заказ через сайт и мобильное приложение, на которое приходится 55% всех заказов. Совокупная аудитория в 2021 г. составила 586 тыс. покупателей, из них более 60% - постоянные покупатели.

«Сбермаркет» — сервис доставки из магазинов. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое в более чем 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

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