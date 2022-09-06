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Стриминговый сервис «Аудиоклуб» от «Газпром-медиа холдинга» запускает публичную бета-версию

Стриминговый сервис «Аудиоклуб» открывает доступ к публичной бета-версии. Закрытое тестирование платформы завершилось 15 августа 2022 г., и теперь на ней может зарегистрироваться любой пользователь, ему будут предложены как бесплатные, так и платные условия пользования. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-медиа холдинга».

Приложение «Аудиоклуба» доступно для мобильных устройств на платформах Android, iOS и в браузере. Скачать приложение можно через Google Play, AppStore и Huawei AppGallery. Для использования сервиса необходимо пройти регистрацию.

Новая платформа «Аудиоклуб» обеспечивает доступ ко всем типам аудиоконтента: музыке, аудиокнигам, подкастам и вещанию радиостанций. Каталог подкастов включает записи интервью с известными экспертами, дискуссии на разнообразные актуальные темы. Любители аудиокниг могут найти в «Аудиоклубе» как классические произведения, так и бестселлеры современных авторов, работающих в разных жанрах. Аудиобиблиотека сервиса активно расширяется. При этом в приложении можно оценивать контент и обсуждать его с другими пользователями, создавать и сохранять плейлисты, а умная рекомендательная система будет подбирать и предлагать контент в соответствии с предпочтениями.

«Мы успешно провели закрытое бета-тестирование и собрали ценные отзывы от пользователей. По многим параметрам сервис показал хорошие результаты, и мы продолжим его совершенствовать, опираясь на полученные пожелания. Уже сейчас мы рады открыть регистрацию в сервисе для всех желающих. Я уверен, он понравится и более широкому кругу пользователей, упростит людям доступ к разным видам аудиоконтента, сделает их опыт в мире цифрового аудио более комфортным», – сказал Кирилл Артемьев, исполнительный директор «Аудиоклуба».

Пользователям предлагаются две модели доступа к контенту. Первая – бесплатная, при которой доступен весь контент «Аудиоклуба» с небольшими ограничениями: будет отсутствовать функция фонового воспроизведения, и пользователь будет видеть рекламу. Вторая модель – тариф «Без рекламы», которая снимает все ограничения, абонентская плата при этом составит 199 руб. в месяц.

Авторы и артисты могут добавлять свой контент в каталог «Аудиоклуба».

***

«Аудиоклуб» — аудиостриминговый сервис от «Газпром-медиа холдинга», в котором собраны все типы аудио: музыкальные релизы, литературные произведения, подкасты на актуальные темы и онлайн-вещание популярных радиостанций.

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