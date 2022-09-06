Суточный объем трафика на YouTube в среднем в 112 раз больше, чем на Rutube: исследование Yota

Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал, как менялся интернет-трафик клиентов, потраченный на видеосервисы YouTube и Rutube с 3 января по 21 августа 2022 г.

Объем трафика, затрачиваемый клиентами Yota на оба видеосервиса, заметно повысился в течение марта 2022 г. Так, за неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 г. было потрачено в 1,2 раза больше трафика, чем за аналогичную неделю месяцем ранее. К концу рассматриваемого периода объем трафика остался примерно в тех же значениях, которых достиг в марте 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Количество пользователей обоих видеосервисов, наоборот, снизилось на неделе с 28 марта по 3 апреля 2022 г. — в 1,14 раза по сравнению с неделей ранее. Этот показатель не восстанавливался до прежних значений вплоть до конца мая 2022 г. Но на неделе с 23 по 29 мая 2022 г. количество пользователей начало расти, а с 6 по 12 июня 2022 г. достигло своего пика — в 1,4 раза больше, чем месяцем ранее. К началу июля 2022 г. этот показатель снизился в 1,2 раза и остался в этих же значениях до конца рассматриваемого периода.

Наибольший прирост трафика за восемь месяцев 2022 г. показал Rutube. В 1,7 раза больше трафика было потрачено на это приложение за неделю с 15 по 21 августа 2022 г., чем за первую неделю января 2022 г. Количество пользователей за это время увеличилось в 1,2 раза.

YouTube за этот же период увеличил и количество пользователей, и объемы трафика в 1,2 раза.

При этом соотношение трафика на YouTube и Rutube за весь период аналитики значительно отличается. Доля YouTube достигает 99,1%, Rutube — 0,9%. Количество пользователей обоих сервисов разделилось похожим образом: YouTube — 98,1%, Rutube — 1,9%.

В среднем на одного пользователя Rutube приходится по 0,2 ГБ трафика, потраченного на этот сервис. В то время как на одного зрителя YouTube приходится по 0,5 ГБ. Таким образом, на YouTube тратится в 2,5 раза больше трафика на одного пользователя, чем на Rutube.

По долям среди всех пользователей и всего трафика Yota видеосервис YouTube также сильно обгоняет своего российского конкурента — Rutube.

Так, ежедневная доля YouTube среди всех клиентов Yota, потребляющих трафик, составляет в среднем 60,2%. Этот график практически повторяет кривую количества пользователей обоих видеосервисов и также достигает своего пика на неделе с 6 по 12 июня 2022 г. 3 июня 2022 г. 79,90% всех клиентов Yota посещали видеоплатформу YouTube. К концу рассматриваемого периода доля пользователей вернулась к средним значениям и составила 64%.

Доля YouTube в общем трафике Yota составляет в среднем 21,3%.

В это время ежедневная доля Rutube среди всех клиентов Yota, потребляющих трафик, колеблется от 0,50% до 1,89%, а в среднем составляет 1,2%. Пика по количеству пользователей российский видеосервис достиг 18 апреля 2022 г., затем почти повторил его 25 июня 2022 г. (1,74%). Однако в течение июля и августа 2022 г. этот показатель был близок к среднему значению.

Доля российского видеосервиса в общем трафике Yota составляет в среднем 0,19%, а своего максимума достигала также в апреле — 0,43%.

«За годы существования YouTube проник в экосистемы разных устройств. Например, стал одним из предустановленных приложений операционной системы Android. Этот видеосервис занял лидирующие позиции по всему миру, в том числе благодаря огромному числу блогеров и контент-мейкеров, которые выбирали его основной площадкой для своего творчества. Однако, судя по всплескам интереса, которые видны на графиках, Rutube привлекает все больше внимания клиентов Yota», — сказала Ирина Пюскюлян, директор по маркетингу Yota.

***

Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.