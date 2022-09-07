Официальный интернет-магазин Panasonic продолжит работу в России на новой площадке под управлением нового оператора

7 сентября 2022 г. возобновляется работа официального интернет-магазина товаров бренда Panasonic в России под новым именем EPLAZA. Оператором проекта выступает ООО «Еплаза». Сайт eplaza.ru сохранит ассортимент официального онлайн-магазина бренда в России и предоставит возможность выбрать и приобрести оригинальную технику японского производителя, аксессуары и запчасти для товаров Panasonic. На площадке российские онлайн-покупатели могут приобрести более 1000 наименований продуктов бренда - аудиотехнику, включая товары Technics, фотокамеры Lumix, кухонную технику, товары для красоты и здоровья. Также в планах онлайн-ритейлера выход в новые товарные ниши: так, в ближайшее время покупателям магазина станут доступны ранее широко представленные на российском рынке и полюбившиеся покупателям телевизоры, мультиварки и стиральные машины Panasonic, которые были недоступны для продажи в России последние несколько лет.

На сайте будет действовать бонусная программа Club Panasonic. Накопленные ранее в рамках программы лояльности для онлайн-покупателей официального интернет-магазина оригинальной техники Panasonic баллы сохранятся за участниками программы. Их можно будет использовать для получения скидки при заказе и накапливать за покупки на новой площадке Eplaza. На старте работы магазина участники программы лояльности смогут воспользоваться сразу несколькими специальными предложениями ритейлера.

В планах компании дальнейшее развитие онлайн-магазина и расширение ассортимента и сервисов до уровня тематического широкопрофильного маркетплейса японских товаров. Виртуальная витрина предложит покупателям близким по ориентирам к существующей лояльной базе потребителей товаров Panasonic разделить такие ценности как традиционное японское качество, внимание к деталям, непрерывное стремление к совершенствованию, лаконичный дизайн, уважение и ответственность. В настоящее время онлайн-ритейлер проводит сессию переговоров с поставщиками товаров японских брендов. Планируется, что ассортимент будет расширен до 5000 SKU к 2023 г. за счет новых категорий для дома, хобби, семьи.

«Мне приятно анонсировать продолжение работы официального магазина товаров бренда Panasonic в новой реальности в России, - сказал CEO EPLAZA Антон Смирнов, ранее возглавлявший направление цифровых инноваций и прямых продаж российского офиса Panasonic. - российский интернет-магазин Panasonic с 2006 г. накопил уникальный клиентский опыт, компетенции, команду, разработки и технологии, лояльную аудиторию, исчисляемую многими сотнями тысяч покупателей. С возобновлением работы онлайн-магазина бренда эти активы помогут нам обеспечить высокий уровень качества обслуживания для покупателей, привлечь новую аудиторию и расширить клиентскую базу, дадут возможность и дальше нести наследие японских технологий и культуры в каждый дом. Для меня и команды, вложившей огромное количество усилий в развитие интернет-магазина Panasonic, важно, что каждый покупатель получит консультации и поддержку специалистов, четкую и достоверную информацию о товарах из первых рук, возможность покупки запасных частей и аксессуаров к уже приобретенным товарам бренда, привычное фирменное обслуживание».

Высокие стандарты сервиса будут обеспечены операционным партнером бренда в России – ProStore by Lubivaya, ранее предоставлявшим российскому представительству Panasonic организацию фирменных оффлайн-магазинов в торговых центрах, фирменных пунктов выдачи и сервисных центров; экспресс-доставку онлайн-заказов. Силами сервис-провайдера будет обеспечен полный цикл обработки заказов интернет-магазина, организована удобная товаров по всей территории России, послепродажное сопровождение. Покупатели могут оформить и забрать заказы самостоятельно в центре обслуживания покупателей EPLAZA или пунктах выдачи товаров, заказать экспресс-доставку.

«Я рада приветствовать магазин EPLAZA на территории ProStore by Lubivaya, - сказала генеральный директор и основатель ProStore by Lubivaya Оксана Любивая. - наши знания и экспертиза в сервисах для брендов позволят сохранить безупречное качество сервиса для покупателей EPLAZA. Мы как D2C-провайдер по организации прямых продаж производителя, как ни один другой поставщик услуг вовлечены в бизнес Panasonic в России и ориентированы на максимальное разделение ценностей в каждой сервисной операции, каждом соприкосновении с покупателем. Поэтому наша поддержка проекта является логическим развитием сотрудничества в новых условиях».

Онлайн-магазин сохранит развитую систему коммуникаций с потребителями: узнать о новостях, акциях и спецпредложениях можно будет с помощью e-mail рассылки или в новостях официальных групп в социальных сетях.

Отличительной особенностью онлайн-площадки является уникальный, полный и достоверный контент о продуктах бренда Panasonic, статьи и обзоры. Это позволит покупателю сделать комфортный и точный выбор, быть уверенным в своем решении по выбору оптимальной модели из широкого спектра товаров бренда. В интернет-магазине реализована площадка для проведения live-стримов, во время которых потребители смогут лучше узнать о продуктах компании и задать интересующие их вопросы приглашенным экспертам.

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Eplaza – официальный интернет-магазин товаров бренда Panasonic в России с 2022 г. Ассортимент товаров категорий аудио-видео техника, техника для кухни, товары для дома, товары для красоты и здоровья, телекоммуникационные товары, профессиональное оборудование насчитывает 1000 SKU. Оператор программы лояльности Club Panasonic.

Оффлайн центр обслуживания покупателей EPLAZA расположен в центре Москвы, в шаговой доступности от метро Шаболовская.

ProStore by Lubivaya − сервис-провайдер для торговых брендов. Основная специализация ProStore by Lubivaya – разработка и операционная поддержка D2C каналов продаж – монобрендовых офлайн и онлайн магазинов, корнеров в ТЦ. Также компания реализует выездную торговлю, оказывает услуги фулфилмента и организации продаж на маркетплейсах, разработку ассортиментной политики и реализацию товаров. Комплекс операционного обслуживания брендов включает IT-услуги для ритейла.