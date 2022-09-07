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Цифровой сервис архивов реализован в Подмосковье

На региональном портале госуслуг появилась новая услуга. Чтобы получить информацию о любом человеке или событии, больше не надо идти в государственный архив: достаточно заполнить онлайн-заявление. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 2021 г. более 11 тыс. архивных выписок из госархивов получили жители Подмосковья. Раньше за ними нужно было идти в архив лично. Это не очень удобно, потому что приходилось планировать визит с учетом графика работы архива, а данные предоставлялись только в бумажном виде. Сегодня получить сведения о человеке, деятельности организаций или исторических событиях можно онлайн. Архивный документ поступит в личный кабинет пользователя на портале госуслуг Московской области», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача архивных справок госархивами Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» – «Справки». Архивный документ может пригодиться, например, для перерасчета пенсии или вступления в наследство. Услугой могут воспользоваться жители, которые хотят узнать информацию о своем имуществе, стаже работы или размере заработной платы, бракосочетании и смерти родственников и т.д.

Личную информацию, данные архивов профсоюзов, общественных организаций, закрывшихся компаний предоставляет Московский областной архивный центр. В центральном государственном архиве Московской области можно получить ответ на запросы по историческим событиям, недвижимости, генеалогии, деятельности юридических лиц.

Чтобы подать заявление, необходимо на странице услуги выбрать цель обращения, подходящий случай и заполнить электронную форму. Результат поступит в личный кабинет на региональном портале. Услуга предоставляется бесплатно.

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