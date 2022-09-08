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Аналитика МТС: россияне перестали интересоваться новостями

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, на основе Big Data проанализировала посещаемость новостных и развлекательных ресурсов в марте – августе 2022 г. В августе 2022 г. трафик на новостные сайты снизился по сравнению с показателями марта 2022 г. Вместо чтения СМИ, россияне стали больше смотреть развлекательный контент и играть в мобильные игры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В марте 2022 г. количество уникальных абонентов, посещающих новостные порталы, выросло на 15% по сравнению с показателями января 2022 г., а трафик — в 2,5 раза. Начиная с апреля 2022 г., посещаемость новостных ресурсов постепенно снижается: к концу августа 2022 г. количество уникальных пользователей упало в два раза по сравнению с мартом 2022 г., а трафик — в 2,5 раза.

Вместо чтения новостей пользователи переключились на развлекательный контент и мобильные игры. Трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 32%, а самый большой рост показали KION (120%), Wink (110%) и Kinopoisk (90%).

Трафик в мобильных играх увеличился на 60%. Наибольший прирост у Genshin Impact (70%), Candy Crush Saga (50%) и Call of Duty (40%).

На 30% увеличился объем передачи данных на стриминговых сервисах. Заметнее всего выросли российская платформа WASD, которая входит в экосистему МТС, и китайская Trovo — прирост трафика составил по 120%. При этом, по данным WASD, растет популярность неигровых стримов (IRL – in real life), которые включают в себя общение с подписчиками, музыку, путешествия, шоу, подкасты.

Вырос объем передачи данных на сайтах с новостями про жизнь знаменитостей (15%), площадках со смешными историями и анекдотами (20%) и ресурсах про новости из мира кино (10%).

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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