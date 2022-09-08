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«Яндекс» обновил «Алису» в поисковом приложении

Общаться с «Алисой» в приложении «Яндекс» стало удобнее. Теперь ассистент может поставить напоминание, прочитать вслух текст на сайте и дать быстрый доступ к популярным функциям приложения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алису» можно попросить прочитать вслух страницы в интернете, и она зачитает рецепты, когда заняты руки во время готовки — достаточно сказать «Алиса, прочитай страницу». Также ассистент может поставить напоминание и показать список дел, чтобы ни о чем не забыть.

У «Алисы» появился быстрый доступ к часто используемым функциям: например, слушать музыку и переключать любимые треки можно прямо в окошке «Алисы». Там же можно позвонить контактам из телефонной книги — например, по команде «Алиса, позвони маме». Ассистент прямо в окошке уточнит, по какому из номеров позвонить, если их несколько.

Интерфейс «Алисы» в приложении «Яндекс» также поменялся — она научилась адаптироваться под разный контент. Когда нужно, она меняет форму, оставляя больше полезного пространства на экране смартфона. Прямо из окошка с «Алисой» теперь можно перейти в чат с ассистентом, в умную камеру или посмотреть полный список навыков.

«“Алиса” становится незаменимым персональным помощником — миллионы пользователей ежедневно обращаются к ней за помощью в мобильных приложениях “Яндекса”. Она помогает находить информацию, переводить документы с помощью умной камеры и узнавать новое в поездках. С “Алисой” бывает просто приятно поболтать», — сказал руководитель приложения «Яндекс» и «Яндекс браузера» Дмитрий Тимко.

С «Алисой» пользователи могут более эффективно решать не только ежедневные задачи. Голосовой помощник «Яндекса» уже помогает определиться с выбором бытовой техники и найти лучшую цену на товар. «Алиса» становится неотъемлемой частью жизни: можно попросить ее настроить определитель номера, рассказать ребенку сказку или с помощью умной камеры найти диван точь-в-точь как в интерьерном журнале.

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