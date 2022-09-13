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«Сбермаркет» и Sber AI создают новые продукты с помощью нейросети

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» вместе с исследователями Sber AI ко дню программиста разработал шутливый проект с алгоритмом создания необычных продуктов. С помощью него каждый желающий может смиксовать из двух предложенных привычных один новый, самобытный и пока несуществующий продукт. Помимо сайта, в Telegram доступны стикеры с изображениями таких продуктов.

Миксер будущего функционирует на базе нейросети Kandinsky, совместной разработки Sber AI и SberDevices. Команда Sber AI дообучила модель: отобрала наиболее подходящие картинки исходных «ингредиентов» и составила вариации описаний к новым продуктам, которые могут из них получиться.

Использовались такие забавные сочетания как, например, апельсин в виде помидора (из них получается апельдор), авокадо в форме имбиря (имбирядо) и брокколи в форме мороженого (морокколи). На каждый текстовый запрос нейросеть генерировала 16 изображений, а затем из них выбирали 1-2 самых лучших. Всего в проекте участвовало 50 продуктов.

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