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Стартап CopyMonkey выпустил русскоязычного AI-копирайтера для бизнес задач, способного заменить ручной копирайтинг

Новый сервис создает тексты для социальных сетей, веб-сайта, SEO-статей, описания видео для Youtube, описания товаров и др. Об этом CNews сообщили представители CopyMonkey.

CopyMonkey — стартап, специализирующейся на ИИ-копирайтинге. До этого сервис работал только для E-commerce рынка и генерировал описания товаров на русском и английском языках.

В 2021 г. стартап привлек раунд в общей сложности на $285 тыс. от белорусских, российских и нидерландских ангелов. Теперь команда масштабировала модель генерации на новые задачи и стили текста, с помощью которых можно создавать тексты для бизнеса: SEO-статьи, блог посты, тексты для вебсайтов, социальных сетей, описания товаров и тд. Сервис доступен для бесплатного тестирования: каждый день в нем можно создавать до 10 текстов.

Сегодня существует несколько нейромоделей генерации текста. Наиболее известной на международном рынке является модель GPT3 от OpenAI, которую команда CopyMonkey доработала под русскоязычный рынок.

На данный момент в России из разработок существует «Балабоба» от «Яндекса», который генерирует истории, штуки и народные мудрости, и нейромодель ruGPT3 от Sber AI (теперь Sber Devices) с открытым исходным кодом. Год назад CopyMonkey в коллаборации со «Сбером» выпустили в открытый доступ ИИ-копирайтера для генерации описаний товаров на основе технологии «Сбера» ruGPT3.

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