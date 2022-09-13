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У «Маруси» от VK появился семейный режим

У «Маруси», голосового помощника от VK, появился новый семейный режим, который защитит детей от от взрослого контента. В этом режиме «Маруся» будет уточнять, нужно ли воспроизводить контент с пометкой 18+. Активировать новый режим можно в приложении голосового ассистента. Об этом CNews сообщили представители VK.

Семейный режим учитывает интересы и детей, и родителей. Он поможет предотвратить случайное воспроизведение взрослого контента в присутствии малышей — при этом родители смогут свободно слушать любимых артистов и подкастеров, когда рядом нет ребенка. Раньше для этого пришлось бы переключаться между детским режимом и режимом без ограничений.

В семейном режиме «Маруся» предупредит, что контент имеет возрастные ограничения, и попросит подтвердить воспроизведение. Это сделает удобнее использование умных колонок «VK Капсула» и «VK Капсула мини» в семьях, где есть дети. Семейный режим также работает в приложении, каждую колонку можно настроить по отдельности.

Активировать новый режим можно в приложении «Маруси».

«“Маруся” – дружелюбный голосовой помощник, а наши умные колонки “VK Капсула” и “VK Капсула мини” – устройства, с которыми беседуют все в доме. Нам важно, чтобы у их маленьких пользователей не было доступа ко взрослому контенту. Новая настройка поможет этого избежать, а еще сделает “Марусю” и колонки удобнее в использовании для взрослых, которым не придется вручную менять режим», – сказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.

Также у «Маруси» есть детский режим и функция распознавания детей. Детский режим подойдет тем, у кого колонкой пользуются дети – например, если «VK Капсула» стоит в спальне ребенка. При любом запросе «Маруся» не будет воспроизводить грубый контент и разговаривать на взрослые темы. Если у вас не включен детский режим, но колонкой пользуются дети, поможет функция «Узнавать детей». «Маруся» определит по голосу ребенка и ответит на вопрос так же, как в детском режиме. Функция совместима с режимом без ограничений и семейным: в случае распознавания детей «Маруся» не будет включать агрессивный контент.

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