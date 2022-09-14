Новый инструмент «Яндекс маркета» поможет продавцам загружать контент в несколько кликов и без шаблонов

«Яндекс маркет» запустил для своих продавцов обновленный конвертер контента, который в разы упрощает загрузку характеристик товаров. Это особенно важно для категории Fashion, где характеристики обязательны, а еще продавцам с большим ассортиментом в разных категориях. Настроить конвертер нужно всего один раз — это просто и быстро, а для загрузки подходят файлы почти любого удобного формата, даже подготовленные для других маркетплейсов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Характеристики позволяют покупателям на «Маркете» лучше понять, насколько им подходит тот или иной товар, а продавцам — получать больше показов и продаж.

С конвертером не придется заполнять отдельные Excel-шаблоны для каждой категории товаров. Достаточно загрузить один файл с контентом для всех товаров и указать, из каких полей брать характеристики. Любая следующая загрузка будет еще более простой — нужно просто передать файл с такой же структурой вместо повторного заполнения шаблонов. Подойдут файлы Excel, YML или CSV. Например, выгрузки из «1С», «Моего склада» и других систем, а также — каталоги с других маркетплейсах.

Помимо загрузки данных одним файлом, у конвертера есть и другие плюсы. Раньше продавцы указывали характеристики точно по шаблону «Маркета». К примеру, для пальто в графе «Сезон» нужно было написать «демисезонное». Если вместо этого магазин ввел «весна и осень», то сервис мог это не распознать. Теперь можно использовать любой шаблон и называть характеристики в нем по-своему. Достаточно один раз настроить соответствие типов характеристик в своем шаблоне и на «Маркете» — и дальше сервис будет сам брать нужную информацию и добавлять ее в карточки товаров. С помощью настроенного шаблона можно загружать данные на маркетплейс любое количество раз — нужно только добавить в файл новые товары и их характеристики.

Еще конвертер умеет искать информацию о товарах во всех полях файла, даже в комментариях к ним. Если найдется характеристика, «Маркет» автоматически добавит ее в соответствующую графу карточки товара — и продавцу нужно будет только подтвердить, что сервис ввел данные правильно.

Интерфейс у нового инструменты понятный и дружелюбный. Например, есть полезные фильтры и фотографии для быстрого поиска товаров, а для каждой карточки показана заполненность в процентах.

Чтобы воспользоваться конвертером, нужно зайти в личный кабинет продавца на «Маркете», открыть раздел «Товары» и выбрать «Управление карточками».

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на маркетплейсе можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет Express».