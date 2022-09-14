Около 90 тысяч жителей Подмосковья оформили пособие на ребенка онлайн с начала 2022 года

Около 90 тыс. жителей Подмосковья оформили пособие на ребенка онлайн с начала 2022 г. Об этом CNews сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для семей с низкими доходами в Московской области упростили услугу «Назначение пособия на ребенка». Теперь подтверждать доходы нужно только один раз, а через 11 месяцев пособие будет продлено автоматически. Это очень популярная услуга: по числу обращений входит в топ-15 на региональном портале. Всего с начала года за ней обратились порядка 90 тыс. жителей Подмосковья», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Услугу «Назначение пособия на ребенка» можно получить на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми». Подача заявлений на пособие доступна родителям ребенка до 8 лет или лицам, их заменяющим. Необходимо иметь регистрацию в Московской области. При этом доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, а уровень имущественной обеспеченности – установленные нормы для получения социальных пособий.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение о назначении или продлении пособия на ребенка поступит в личный кабинет на регпортале госуслуг в течение 10 рабочих дней.