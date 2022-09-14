«Яндекс карты» озвучат водителю, в какой полосе ехать

«Яндекс карты» запустили умные голосовые подсказки. Теперь на сложных развязках приложение озвучивает водителям, в какой полосе следует ехать. Это поможет заранее перестроиться и не пропустить свой поворот, что особенно актуально в больших городах, где промах может значительно увеличить время в пути. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Благодаря голосовым подсказкам водитель реже отвлекается, поэтому поездки становятся безопаснее и комфортнее. А еще обновление будет очень кстати для мотоциклистов, так как им неудобно смотреть на экран телефона.

«Мы изучили перекрестки и сложные развязки, на которых водители часто сходят с маршрута, и полосность в местах сложных маневров. Теперь наш алгоритм позволяет быстро генерировать голосовые подсказки для подобных мест, — сказал Артем Звягин, менеджер продукта «Яндекс карт». — Например, если раньше приложение подсказывало: “Через 60 метров поверните направо”, — то сейчас оно может дать более точное указание: “Через 60 метров держитесь второй правой полосы, затем поверните направо”.

Новые голосовые подсказки доступны водителям по всей России. Они будут работать, если включить в приложении голос «Алисы». Для этого нужно зайти в свой профиль, открыть «Настройки», «Маршруты» и затем выбрать «Звук» и «Голос».

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«Яндекс карты» — приложение, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам «Карты» показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. А также предлагают более быстрые маршруты, если во время поездки меняется дорожная ситуация. Кроме того, в приложении можно находить парковки и оплачивать заправки. Каждый месяц Картами пользуется 85 млн человек.