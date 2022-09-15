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Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили на YouTube видео с опасным зловредом

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили на YouTube необычную вредоносную кампанию. Под видом геймерского контента злоумышленники распространяют целый набор вредоносных файлов. Они загружают видеоописания читов и кряков либо инструкции, как взломать ту или иную игру или ПО, в уже существующие каналы без ведома их владельцев и вставляют прямо в эти видео зловреды, а в описания к ним добавляют ссылку на вредоносный RAR-архив. Если его скачать, он тут же начнёт самораспаковываться.

Чтобы привлечь внимание геймеров, злоумышленники используют видео про популярные игры: APB Reloaded, CrossFire, DayZ, Dying Light 2, F1 22, Farming Simulator, Farthest Frontier, FIFA 22, Final Fantasy XIV, Forza, Lego Star Wars, Osu!, Point Blank, Project Zomboid, Rust, Sniper Elite, Spider-Man, Stray, Thymesia, VRChat и Walken.

Вредоносный архив содержит несколько файлов, в том числе RedLine. Это очень распространённый троянец-стилер. Он умеет красть логины, пароли, куки, данные банковских карт и информацию из форм автозаполнения в браузерах на движках Chromium и Gecko, данные из криптокошельков, мессенджеров и клиентов FTP/ SSH/ VPN, а также искать на устройствах файлы с определёнными расширениями. Вдобавок RedLine может скачивать сторонние программы, выполнять команды в cmd.exe и открывать ссылки в браузере, который запускается первым по умолчанию. Опасность представляет не только сам RedLine, но и то, что данный набор зловредов умеет самораспространяться.

Ещё один элемент вредоносного архива ― майнер. Злоумышленники охотятся не только за данными игровых аккаунтов, им интересны и ресурсы игровых компьютеров. В данном случае они, предположительно, захватывают видеокарты, которые впоследствии могут быть использованы для майнинга.

«Геймеры часто становятся мишенью злоумышленников. Цель этой кампании ― украсть логины и пароли, а также получить возможность майнить с чужих компьютеров. Мы советуем тщательно выбирать, что и откуда скачивать, и с особой осторожностью относиться к подозрительным архивам из недоверенных аккаунтов», ― сказал Олег Купреев, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» напоминает о мерах безопасности для геймеров: не используйте в онлайн-играх тот же пароль, что и в других сервисах; не переходите по ссылкам на внешние сайты ни из видео, ни из игровых чатов; установите на игровой компьютер защиту и не отключайте её. Например, специальный игровой режим в продукте Kaspersky Internet Security позволяет играть так, чтобы это было безопасно, и в то же время не мешает работе платформы, не беспокоит обновлениями и плановой проверкой системы, пока игра запущена в полноэкранном режиме.

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