Короткий URL с названием канала и удобная заявка на монетизацию – свежие обновления в RuTube Studio

RuTube добавил в личный кабинет блогера новый функционал, который сделает ведение канала удобнее, а процесс оформления заявки на монетизацию – проще

RuTube Studio — это инструмент для управления каналом на видеохостинге. В виртуальной «Студии» авторы контента могут загрузить видео на канал, поменять его оформление, отследить статистику просмотров и после прохождения порога в 5000 оставить заявку на монетизацию. Об этом CNews сообщили представители RuTube.

В обновленной версии RuTube Studio появилась новая функция – создание короткого URL-адреса с названием канала. Этот функционал доступен для верифицированных пользователей (получивших уникальный знак подлинности канала).

Теперь у авторов контента есть возможность создавать запоминающиеся ссылки на каналы и делиться ими на других площадках, чтобы всегда оставаться на связи со своей аудиторией.

Обновления также коснулись формы заявки на монетизацию. Ранее для подключения к партнерской программе автору контента необходимо было написать в службу поддержки видеохостинга, в индивидуальном порядке уточнить список требуемых документов, а после направить всю запрашиваемую информацию на электронную почту. Теперь автор может зайти в RuTube Studio и самостоятельно подать заявку на монетизацию. У автора канала есть возможность выбора типа сотрудничества: самозанятость, индивидуальное предпринимательство, через юридическое лицо. Заполненная информация автоматически отправляется на обработку сотрудникам RuTube. После рассмотрения заявки в RuTube Studio отобразится один из статусов: «Заявка отклонена» или «Заявка одобрена». При положительном решении пользователь считается подключенным к партнерской программе монетизации.

Акция со 100% монетизацией для авторов контента была продлена до конца 2022 г. Таким образом видеохостинг выражает поддержку своим авторам и мотивирует их на создание нового контента.