«Мегафон» расширил сеть в древнейшем городе Татарстана

«Мегафон» провел масштабную модернизацию сети в Великом Болгаре и его ближайшем пригороде. Связисты запустили новые базовые станции и модернизировали действующие. В результате удалось увеличить пропускную способность и расширить площадь покрытия сети LTE на треть. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона»

«Мегафон» нарастил скорость 4G для сотен тысяч гостей, ежегодно посещающих Болгарский историко-архитектурный комплекс. Абоненты компании, находясь в самом городе, а также в близлежащем селе Болгары и поселке Приволжский могут делиться достопримечательностями средневековой Волжской Булгарии на скорости до 70 Мбит/с.

«В этом году туристический поток в Болгар вырос более чем в два раза, а средний мобильный трафик на одного путешественника — еще в 1,5 раза. Также увеличилось количество массовых мероприятий, одномоментно собирающих большое количество людей. Чтобы такая нагрузка не сказывалась на пропускной способности сети и скоростях, мы усиливаем действующее оборудование и строим новые телеком-объекты», — сказал Дмитрий Кузнецов, директор «Мегафона» в Татарстане.

Наибольшей популярностью признанная жемчужина Татарстана пользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных — 34% от общего трафика приезжих. В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают в древний город — Ульяновская, Нижегородская, Свердловская области, Санкт-Петербург и Пермский край.