CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС разогнала 4G-интернет для посетителей нового термального курорта Нижнекамска

МТС улучшила качество связи в центре Нижнекамска, где в конце августа открылась новая курортная зона «Нижнекамские термы». В результате установки нового оборудования, повысилась пропускная способность сети и скорость мобильного интернета МТС увеличилась здесь на 30 процентов.

Комплекс «Нижнекамские термы» рассчитан на ежедневное посещение более полутора тысяч человек. Обновленная сеть МТС обеспечивает его посетителей связью и высокоскоростным доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки. Благодаря проведенным работам отдых в «Нижнекамских термах» станет комфортнее – жители и гости города смогут на высоких скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами, обмениваться впечатлениями с близкими в соцсетях и мессенджерах, серфить в интернете и играть в онлайн-игры в промежутках между посещением многочисленных саун, бань и бассейнов комплекса.

Улучшения затронули не только территорию оздоровительного комплекса, но и близлежащие объекты: специалисты оператора разогнали интернет и обеспечили стабильную связь для посетителей нижнекамского парка аттракционов, спортивной школы и центра социального обслуживания населения, расположенных в этом районе.

«Появление городского термального курорта в Нижнекамске поспособствует развитию внутреннего туризма, которому в Татарстане уделяют пристальное внимание. Качественная мобильная сеть – важная часть инфраструктуры, в том числе обеспечивающая комфортное пребывание гостей из других городов. К примеру, в преддверии сезона летних отпусков МТС в этом году модернизировала сеть и увеличила скорость мобильного 4G-интернета почти на 20 точках туристической карты Казани. Для прогнозирования сезонных нагрузок и при определении самых популярных среди татарстанцев и гостей республики мест и оживленных маршрутов мы используем анализ обезличенных больших данных, который уже применяется для повышения туристической привлекательности во многих регионах России», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Площадь открывшегося в конце августа оздоровительного комплекса в Нижнекамске составляет восемнадцать тысяч квадратных метров, термальный курорт будет работать круглый год. В его составе пять открытых бассейнов с температурой воды +36°С, термальный бассейн с фонтаном, гидромассажем и рекой, детский бассейн, купель под открытым небом с температурой воды до 15°С, надувной аквапарк под открытым небом, четырнадцать видов саун и бань.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

HeadHunter может стать контролирующим акционером YouDo

Каждая вторая госструктура России атакована хакерами. Каждая третья - многократно

Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью

Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября

Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford

Россияне потребовали с Sony по 10 миллионов каждому за невозможность играть в PlayStation

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября