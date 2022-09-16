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Количество подключенных к Delivery Club аптек превысило 5000

Сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club подключил к своей платформе уже свыше 5000 аптек. Услуга доставки лекарств и самовывоза доступна в более 150 городах, включая населенные пункты численностью менее 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Delivery Club.

Пользователям приложения доступен ассортимент, насчитывающий более 22 тыс. позиций: лекарственные средства, БАДы, витамины и другие аптечные товары. К сервису подключено свыше 15 аптечных сетей, включая «Ригла», «36,6», «Планета здоровья», а также «Эркафарм» и др. Благодаря развитию операционных технологий среднее время доставки лекарств с момента заказа не превышает 30 минут. В июле 2022 г. Delivery Club запустил ночную экспресс-доставку лекарств в некоторых районах Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо доставки клиентам Delivery Club доступна возможность оформлять заказы на самовывоз — пользователь может забронировать необходимые препараты в ближайшей аптеке и забрать их уже через 15 минут. Этот функционал позволяет заказать товары, которые недоступны для доставки, к примеру, рецептурные, термолабильные и спиртосодержащие препараты.

«С 2019 г. Delivery Club перестал быть просто сервисом доставки готовой еды из ресторанов — мы начали развивать направление доставки продуктов, товаров повседневного спроса, а также лекарств. Сейчас мы занимаем лидирующие позиции по скорости доставки аптечных товаров, подключаем новые сети и расширяем географию присутствия. Сотрудничество с аптеками является одним из приоритетных направлений в развитии нашего grocery-бизнеса», — сказали представители Delivery Club.

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Delivery Club — сервис доставки готовой еды и продуктов в России. В начале 2022 г. Delivery Club преодолел планку в 10 млн заказов в месяц. К сервису подключено свыше 53 тыс. ресторанов, магазинов и аптек в более 300 городах страны. Помимо доставки готовой еды из ресторанов компания развивает доставку лекарств, зоо- и товаров повседневного спроса, а также направление безналичных чаевых для залов ресторанов. С сентября 2022 г. сервис входит в экосистему «Яндекса».

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