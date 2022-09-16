«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в московском метро

«Мегафон» обновил сеть в Московском метрополитене, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 42%. Новое оборудование установлено на самых загруженных ветках метрополитена, где активнее растет пассажиропоток и необходимо применение самых современных технологий.

В первую очередь модернизация коснулась Кольцевой, Замоскворецкой, Сокольнической, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий – это свыше 130 станций, на которые приходится более 45% пассажиропотока. Точечные настройки нового оборудования позволили расширить ёмкость технологии LTE и предоставить абонентам непрерывный доступ ко всем мобильным сервисам на высокой скорости.

«Мегафон» первым обеспечил абонентам доступ к технологии 4G в московской подземке в 2016 г. Потребление мобильного трафика стабильно растет – люди все активнее пользуются гаджетами в дороге. Мы постоянно отслеживаем изменения и модернизируем сеть с учетом строительства новых станций и перераспределения нагрузки, чтобы наши абоненты оставались на связи и могли пользоваться скоростным интернетом даже в метро», – сказал Алексей Титов, технический директор «Мегафона».

Сегодня более 90% абонентов в метро используют мобильный интернет, при этом трафик только за прошедший год увеличился на 11%. В дороге пассажиры читают новости, общаются в сети, смотрят фильмы и сериалы. На мессенджеры, социальные сети и видеосервисы в метро приходится более 50% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам в подземке стали Telegram и VK, они занимают 13% и 7% общего мобильного интернет-трафика соответственно.

В среднем пассажир проводит в метро 30 минут. При этом мужчины пользуются метро чаще, чем женщины: соотношение 59% к 41%. Самую большую группу пассажиров составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет, 39% от общего пассажиропотока. Далее следуют возрастные категории 20-30 лет (34%) и 40-50 лет (17%).

Топ устройств, с которых пассажиры заходят в интернет, возглавляют смартфоны, на них приходится 82% от общего мобильного интернет-трафика. Самой популярной моделью остается Apple iPhone 11. В тройке лидеров также Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A. Лидеры прошлого года – Huawei Honor 10 LTE и iPhone 7 сместились на 6 и 7 место.