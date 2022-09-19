Планирование дел в «Почте Mail.ru» стало удобнее

В «Почте Mail.ru» теперь можно импортировать календари из сторонних сервисов с помощью специальной ссылки. Так удобно просматривать календари, не переключаясь между сервисами: эта функциональность удобна для тех, кто пользуется несколькими инструментами для планирования, и позволит сохранить данные из зарубежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для этого нужно выбрать категорию «Из других сервисов» в списке календарей и скопировать адрес в формате iCal. Найти ссылку для импорта можно в настройках календаря. Импортированные события можно просматривать, но нельзя редактировать.

Пользователи получили возможность копировать события вместе со списком участников — вместо добавления каждого вручную, можно дублировать встречу с похожим составом. Копироваться будут все поля, кроме связанных со временем (дата, время, повтор). Создатель встречи автоматически будет назначен организатором.

Пользователь может настроить, за какое время его уведомить событии или выбрать стандартные интервалы: за 5, 15, 30 минут до начала или за час. Напоминание придет в «Почту Mail.ru» или на смартфон. Также запланированные дела и звонки можно помечать эмоджи, чтобы разделять личные и рабочие встречи или дополнительно выделять приоритетные. Для этого нужно поставить значок в заголовке события.

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Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональными и профессиональным делам. Mail.ru облегчает коммуникации и работу с информацией при помощи «умной» обработки, автоматизирует и решает повседневные задачи.