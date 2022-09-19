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Планирование дел в «Почте Mail.ru» стало удобнее

В «Почте Mail.ru» теперь можно импортировать календари из сторонних сервисов с помощью специальной ссылки. Так удобно просматривать календари, не переключаясь между сервисами: эта функциональность удобна для тех, кто пользуется несколькими инструментами для планирования, и позволит сохранить данные из зарубежных сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для этого нужно выбрать категорию «Из других сервисов» в списке календарей и скопировать адрес в формате iCal. Найти ссылку для импорта можно в настройках календаря. Импортированные события можно просматривать, но нельзя редактировать.

Пользователи получили возможность копировать события вместе со списком участников — вместо добавления каждого вручную, можно дублировать встречу с похожим составом. Копироваться будут все поля, кроме связанных со временем (дата, время, повтор). Создатель встречи автоматически будет назначен организатором.

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Планирование дел в «Почте Mail.ru»

Пользователь может настроить, за какое время его уведомить событии или выбрать стандартные интервалы: за 5, 15, 30 минут до начала или за час. Напоминание придет в «Почту Mail.ru» или на смартфон. Также запланированные дела и звонки можно помечать эмоджи, чтобы разделять личные и рабочие встречи или дополнительно выделять приоритетные. Для этого нужно поставить значок в заголовке события.

***

Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональными и профессиональным делам. Mail.ru облегчает коммуникации и работу с информацией при помощи «умной» обработки, автоматизирует и решает повседневные задачи.

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